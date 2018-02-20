NASA зафиксировали новую вспышку на Солнце (видео)

Эта вспышка является первым проявлением солнечной активности за последнюю неделю.

NASA обнародовали видео новой вспышки на Солнце, которая является первым проявлением солнечной активности за последнюю неделю.

Ученые отмечают, что это была небольшая вспышка (класс - С) и обычно они не обращают внимания на вспышки такой величины. Однако, это была "единственная реальная солнечная активность за последнюю неделю, так как Солнце постепенно переходит в "тихий" период 11-летнего солнечного цикла".

Как сообщал УНИАН, ученые прогнозируют глобальную катастрофу из-за глобального потепления. По прогнозам ученых, уровень моря в 2100 году должно увеличиться на 65 сантиметров по сравнению с 2005 годом.