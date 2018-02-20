NASA зафиксировали новую вспышку на Солнце (видео)
08:43, 20 февраля 2018Наука и IT
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Эта вспышка является первым проявлением солнечной активности за последнюю неделю.
NASA зафиксировали новую вспышку на Солнце / скриншот
NASA обнародовали видео новой вспышки на Солнце, которая является первым проявлением солнечной активности за последнюю неделю.
Ученые отмечают, что это была небольшая вспышка (класс - С) и обычно они не обращают внимания на вспышки такой величины. Однако, это была "единственная реальная солнечная активность за последнюю неделю, так как Солнце постепенно переходит в "тихий" период 11-летнего солнечного цикла".
Как сообщал УНИАН, ученые прогнозируют глобальную катастрофу из-за глобального потепления. По прогнозам ученых, уровень моря в 2100 году должно увеличиться на 65 сантиметров по сравнению с 2005 годом.
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