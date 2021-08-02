Женщина засняла на видео куски обгоревшего батона и нож со следами горения.

У россиянки в руках взорвался батон, когда она в него воткнула нож.

Об этом astv.ru рассказала читательница.

"Утром я хотела сделать гренки ребенку на завтрак. Как раз оставалась "попка" - два последних кусочка. Когда я хотела их порезать, в хлебе что-то взорвалось. Хорошо, что батон резал не мой ребенок", - сообщила сахалинка.

По ее словам, после взрыва запахло порохом.

"В составе нигде не написано, что есть взрывоопасные какие-то моменты… Вот такой батон. Он воняет порохом", - прокомментировала она.

Женщина засняла на видео куски обгоревшего батона и нож со следами горения.

Как отмечают российские СМИ, на "Долинском хлебокомбинате", где производят батон, сильно удивились рассказу читательницы. По их словам, хлеб выпекается при температуре 220 градусов, поэтому при такой температуре любые взрывчатые вещества сразу же бы обнаружили.

"Женщина может принести батон к нам. Мы его сами проверим и отправим в лабораторию, - добавила начальница производства ЗАО "Долинский хлебокомбинат"", - отметили там.

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Автор: Денис Прядко