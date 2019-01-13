Львов обошел Киев и Одессу в международном индексе качества жизни

Лучшим для жизни в мире признали австралийский город Канберра.

Международный исследовательский портал Numbeo обнародовал "Индекс качества жизни-2019". В рейтинге Львов признали самым комфортным для проживания украинским городом.

Согласно обнародованным данным, Львов занял 174 место (115,36 балла). Киев – на 192-м (104 балла). Немного позади оказалась Одесса – 193 место (102,76 балла), на 195-й позиции находится Харьков (101,99 балла), 201-я позиция – у Днепра (94,31 балла).

"Более 10 лет назад Львов поставил себе цель – быть самым успешным городом Украины. И такими международными рейтингами наша цель в который раз подтверждается. Но я бы не сказал, что на этом надо останавливаться. Я бы хотел через несколько лет увидеть как минимум 3-4 украинских города, в частности Львов, в первой сотне городов мира. Это реально – наши города имеют большой нераскрытый еще потенциал", – комментирует рейтинг мэр Львова, кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый.

Добавим, всего в рейтинге оценивали 226 городов мира по восьми показателям: индексу покупательной способности, индексу безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношению цены недвижимости к доходам, индексу времени движения транспорта, загрязнению и климатическому индексу.

Лучшим для жизни в мире признали австралийский город Канберра (224,3 балла). В тройку лучших также вошли голландский Эйндховен (216,39 балла) и столица американского штата Северная Каролина Ралли (216,05 балла).