Валентин Резниченко: Объединенные громады Днепропетровщины лидируют по уровню финансовой состоятельности

Эксперты офиса реформ при Министерстве регионального строительства и ЖКХ проанализировали бюджеты 665 объединенных громад Украины за девять месяцев 2018 года.

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко отмечает, что по отдельным показателям лидерство удерживают ОТГ возглавляемой им области.

Рейтинг ОТГ проводился по четырем показателям, характеризующих финансовые аспекты их деятельности, а именно:

собственные доходы на одного жителя

динамика поступлений местных налогов и сборов

уровень дотационности бюджетов

удельный вес расходов на содержание аппарата управления.

В этом году собственные доходы на одного жителя Слобожанской ОТГ Днепропетровской области составляют 15,7 тыс. грн. Это лучший бюджетный показатель среди громад с численностью от 10 до 15 тыс. жителей. Лидерство громада удерживает уже третий год подряд.

Вербковская ОТГ – на второй строчке в группе от 5 до 10 тыс. жителей. Здесь на одного жителя приходится 11,2 тыс. грн.

В Троицкой ОТГ собственные доходы на одного жителя – 17,9 тыс. грн. Она – абсолютный лидер среди громад с населением до 5 тыс. человек.

Наилучшую динамику в сегменте поступлений местных налогов и сборов демонстрирует Гречаноподиевская громада. У нее самый высокий показатель прироста – в 7,3 раза. На втором месте – Новолатовская ОТГ.

По результатам мониторинга, по некоторым показателям в десятку национальных лидеров вошла и Богдановская объединенная громада.

«Децентрализация, инициированная Президентом Украины Петром Порошенко, – одна из самых успешных реформ в государстве. Охватывает она и все большую территорию Днепропетровщины. Громады расширяют свои полномочия и получают дополнительные ресурсы на развитие. Наиболее успешными являются те территориальные объединения, которые постоянно наращивают свои доходы и привлекают инвестиции. По уровню финансовой состоятельности ОТГ области удерживают лидерство во всеукраинском рейтинге», – отметил Резниченко.

По словам Янины Козюк, координатора по вопросам финансовой децентрализации экспертного офиса реформ при Мининстерстве регионального строительства и ЖКХ, повышение роли местных налогов и сборов, достижение их максимально возможной мобилизации должно быть одной из приоритетных задач для органов местного самоуправления.

«Это, в свою очередь, будет способствовать усилению финансовой устойчивости и самостоятельности местных бюджетов, эффективности использования имеющегося фискального потенциала соответствующих территорий и, как следствие, улучшению уровня и качества предоставляемых услуг жителям общин. Формирование значительной части собственных доходов местных бюджетов - в прямой зависимости от того, насколько эффективно органы местного самоуправления смогут организовать весь комплекс работ по внедрению и мобилизации местных налогов и сборов», - сказала эксперт.

В настоящее время в Днепропетровской области созданы 62 объединенные громады из 91 запланированных.

26 ноября была создана первая в регионе громада с центром в городе областного значения, в которую вошли Покров и Шолоховский сельсовет Никопольского района. Всего в Украине механизмом присоединения сельских и поселковых советов к городам областного значения воспользовались 46 громад, которые стали частью 21-го крупного города.