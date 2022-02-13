В чем секрет ароматного плова и какой рецепт наиболее приближенный к традиционному - узнайте на УНИАН.

Классический узбекский плов имеет очень сложную технологию приготовления. Далеко не каждый украинец может ради блюда развести открытый огонь, найти казан и уникальные специи. УНИАН расскажет, как приготовить плов с помощью альтернативных вариантов рецептуры.

Как приготовить плов с курицей и бараниной

Мясо - 1 кг

Рис - 1 кг

Морковь - 1 кг

Лук репчатый - 4 шт.

Чеснок - 2 головки

Перец острый свежий - 2 стручка

Зира или другие пряности - по вкусу

Соль - по вкусу

Масло растительное - 250-300 мл

Мясо вымыть, нарезать кусочками. Лук очистить, измельчить, морковь нарезать брусочками. Казан разогреть, добавить растительное масло и обжарить лук до золотистого оттенка. Выложить мясо, обжарить до готовности. Добавить морковь, снова обжарить, посолить и всыпать специи.

Рис промыть, засыпать в казан, перемешать и залить кипятком так, чтобы вода покрывала крупу на 2-2.5 см. Довести до кипения, не накрывая крышкой, по необходимости посолить. После закипания добавить чеснок и острый перец. Уменьшить огонь до минимального, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. После этого проверить плов и, если рис сырой, добавить воды. Варить до готовности, затем выключить и оставить на 15 минут - настаиваться.

Как приготовить плов со свининой

Такой "быстрый" плов могут сделать те, у кого нет времени на более сложный рецепт.

Свинина - 600 г

Рис - 1,5 ст

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Масло растительное - 30 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Сахар - 0,5 ч.л

Приправа для плова - 0,5 ч.л

Мясо вымыть, обсушить, нарезать порционными кусками по 2 см в диаметре. Смазать сковороду растительным маслом, обжарить на ней свинину до золотистой корочки. Морковь очистить, вымыть, натереть на терке или нарезать соломкой. Лук также очистить, нарезать полукольцами.

Свинину выложить в казанок, а в сковороду - лук и морковь. Тушить 2-3 минуты, затем добавить к мясу. Вскипятить чайник, мясо с овощами перемешать и залить горячей водой. Посолить, поперчить, добавить специи, и сахар, довести блюдо до кипения. Рис промыть, выложить на свинину. Если нужно - залить водой (она должна покрывать рис на 2-2.5 см). Накрыть крышкой, поставить минимальный огонь и готовить плов 40-45 минут.

Как приготовить плов с говядиной

Говядина (мякоть) - 700 г

Рис длиннозерный - 500 г

Морковь - 300 г

Лук репчатый – 300 г

Чеснок - 1 головка

Масло растительное – 100 г

Зира (семена) - 0,5 ст.л

Барбарис сушёный - 0,5 ст.л

Куркума молотая - 0,5 ч.л

Перец красный острый молотый - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Соль - по вкусу

Лук очистить и нарезать полукольцами, обжарить в казане на разогретом растительном масле. Говядину вымыть, обсушить, нарезать произвольными кусочками. Положить мясо в казан и жарить с луком 10 минут. Морковь очистить, нарезать брусочками. Добавить к мясу, тушить 5-7 минут.

Всыпать все специи, которые указаны в рецепте, перемешать. Влить горячую воду и тушить плов 30-40 минут. Рис промыть, выложить на говядину и залить водой, чтобы она покрывала крупу на 2-2.5 см. После этого готовить плов 10-15 минут. Чеснок очистить от шелухи, целиком выложить на плов. Деревянной шпажкой проделать отверстия в рисе, накрыть казан крышкой, готовить плов еще 20 минут. Перед подачей перемешать.

Вас также могут заинтересовать новости: