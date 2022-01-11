Из мяса хрюшки можно сделать огромное количество блюд - от наваристого борща до пикантной буженины в духовке. Ранее мы рассказывали, что приготовить из свинины в духовке и на мангале, а сегодня разберемся с мясными блюдами на сковороде.
- Сочная свинина на сковороде с рисом и сыром
- Свинина на сковороде - простой рецепт с грибами
- Свинина на сковороде с мукой
- Свинина на сковороде кусочками с овощами и кунжутом
Сочная свинина на сковороде с рисом и сыром
- свинина без кости - 450 г;
- репчатый лук - 0.5 шт;
- морковь - 1 шт;
- чеснок - 2 зубчика;
- зеленый лук - 4 стебля;
- сыр "Чеддер" - 130 г;
- оливковое масло - 2 ст.л;
- рис - 200 г;
- специи - 1 ст.л;
- замороженный горошек - 100 г;
- куриный бульон - 500 мл;
- сметана - 120 г;
- соль и перец - по вкусу.
Свинину нарезать кусочками, лук и морковь - кубиками. Разогреть сковороду с маслом, слегка поджарить на ней ингредиенты. Добавить рис, бульон, специи, измельченный чеснок и горошек.
Варить 20 минут, периодически помешивая. Посыпать блюдо половиной тертого сыра, добавить сметану, тушить под крышкой 5 минут. Затем высыпать оставшееся количество сыра и оставить настаиваться. Перед подачей украсить измельченным луком.
Свинина на сковороде - простой рецепт с грибами
- свиная вырезка - 450 г;
- шампиньоны - 300 г;
- помидоры - 3-4 шт;
- репчатый лук - 1 шт;
- чеснок - 1 зубчик;
- зелень - 2-3 веточки;
- соль и перец - по вкусу;
- паприка - 2 ст.л;
- оливковое масло - 3 ст.л;
- тимьян - 0.5 ч.л;
- сушеный тмин - 0.5 ч.л;
- томатная паста - 2 ст.л;
- куриный бульон - 120 мл.
Читайте такжеЗачем готовить курицу в молоке: неожиданная кулинарная хитростьСвинину, помидоры и грибы нарезать крупными кубиками, лук мелко нашинковать. Мясо посыпать солью и паприкой, обжарить в течение 5-6 минут на разогретой сковороде. Выложить на тарелку и накрыть фольгой. На том же масле обжарить шампиньоны до золотистого цвета, убрать грибы к мясу.
Выложить нарезанный лук, обжаривать его 3-5 минут. Посыпать чесноком, тмином, паприкой и тимьяном. Перемешать и протушить еще пару минут. Затем добавить помидоры, томатную пасту и бульон. Довести до кипения, варить 10 минут. Соединить в сковороде с мясом и грибами, тушить до тех пор, пока мясо не станет мягким. Перед подачей посыпать зеленью.
Свинина на сковороде с мукой
- свиной окорок - 300 г;
- яйцо - 1 шт;
- молоко - 240 мл;
- мука - 300 г;
- соль - 1.5 ч.л;
- молотый черный перец - 1 ч.л;
- молотый красный перец - 0.5 ч.л;
- тертый мускатный орех - 0.5 ч.л;
- растительное масло - 2-3 ст.л.
Свинину промыть, нарезать на тонкие длинные кусочки. В отдельной емкости взбить яйцо с молоком. На плоскую тарелку высыпать муку, соль, перец и мускатный орех. Обвалять каждый кусочек свинины сначала в яичной смеси, затем в муке. Обжаривать на разогретой сковороде с маслом в течение 3-5 минут. В конце выложить кусочки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Свинина на сковороде кусочками с овощами и кунжутом
Для этого рецепта зимой можно использовать замороженную овощную смесь
- свиная вырезка - 450 г;
- морковь - 1 шт;
- болгарский перец - 1 шт;
- брокколи - 200 г;
- имбирь - 1 кусочек;
- чеснок - 2 зубчика;
- крахмал - 1 ст.л;
- вода - 120 мл;
- соевый соус - 80 мл;
- сахар - 3 ст.л;
- мед - 1 ст.л;
- оливковое (или кунжутное) масло - 1 ст.л;
- растительное масло - 1 ст.л;
- соль и перец - по вкусу;
- кунжут - 1 ст.л
Взять кастрюлю, добавить соевый соус, сахар, мед, кунжутное масло и воду. Помешивать до полного растворения сахара, затем довести до кипения. Добавить крахмал, растворенный в 30 мл воды. Варить 1-2 минуты до загустения соуса.
Читайте такжеАппетитная закуска из сала: лучшие украинские рецептыРазогреть сковороду, налить масло, обжарить овощную смесь или измельченные брокколи, болгарский перец и морковь в течение 3-4 минут. Посолить, поперчить, выложить на тарелку и накрыть фольгой. На ту же сковороду выложить нарезанную свинину, обжаривать 5 минут. Посыпать солью, перцем, измельченным чесноком и имбирем.
Тушить 30 минут, постоянно помешивая. В конце добавить соус в сковороду, добавить овощи, перемешать. Перед подачей посыпать кунжутом.