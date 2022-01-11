Как сделать так, чтобы свинина на сковороде кусочками оказалась сочной и мягкой - узнайте на УНИАН.

Из мяса хрюшки можно сделать огромное количество блюд - от наваристого борща до пикантной буженины в духовке. Ранее мы рассказывали, что приготовить из свинины в духовке и на мангале, а сегодня разберемся с мясными блюдами на сковороде.

Сочная свинина на сковороде с рисом и сыром

свинина без кости - 450 г;

репчатый лук - 0.5 шт;

морковь - 1 шт;

чеснок - 2 зубчика;

зеленый лук - 4 стебля;

сыр "Чеддер" - 130 г;

оливковое масло - 2 ст.л;

рис - 200 г;

специи - 1 ст.л;

замороженный горошек - 100 г;

куриный бульон - 500 мл;

сметана - 120 г;

соль и перец - по вкусу.

Свинину нарезать кусочками, лук и морковь - кубиками. Разогреть сковороду с маслом, слегка поджарить на ней ингредиенты. Добавить рис, бульон, специи, измельченный чеснок и горошек.

Варить 20 минут, периодически помешивая. Посыпать блюдо половиной тертого сыра, добавить сметану, тушить под крышкой 5 минут. Затем высыпать оставшееся количество сыра и оставить настаиваться. Перед подачей украсить измельченным луком.

Свинина на сковороде - простой рецепт с грибами

свиная вырезка - 450 г;

шампиньоны - 300 г;

помидоры - 3-4 шт;

репчатый лук - 1 шт;

чеснок - 1 зубчик;

зелень - 2-3 веточки;

соль и перец - по вкусу;

паприка - 2 ст.л;

оливковое масло - 3 ст.л;

тимьян - 0.5 ч.л;

сушеный тмин - 0.5 ч.л;

томатная паста - 2 ст.л;

куриный бульон - 120 мл.

Читайте такжеЗачем готовить курицу в молоке: неожиданная кулинарная хитростьСвинину, помидоры и грибы нарезать крупными кубиками, лук мелко нашинковать. Мясо посыпать солью и паприкой, обжарить в течение 5-6 минут на разогретой сковороде. Выложить на тарелку и накрыть фольгой. На том же масле обжарить шампиньоны до золотистого цвета, убрать грибы к мясу.

Выложить нарезанный лук, обжаривать его 3-5 минут. Посыпать чесноком, тмином, паприкой и тимьяном. Перемешать и протушить еще пару минут. Затем добавить помидоры, томатную пасту и бульон. Довести до кипения, варить 10 минут. Соединить в сковороде с мясом и грибами, тушить до тех пор, пока мясо не станет мягким. Перед подачей посыпать зеленью.

Свинина на сковороде с мукой

свиной окорок - 300 г;

яйцо - 1 шт;

молоко - 240 мл;

мука - 300 г;

соль - 1.5 ч.л;

молотый черный перец - 1 ч.л;

молотый красный перец - 0.5 ч.л;

тертый мускатный орех - 0.5 ч.л;

растительное масло - 2-3 ст.л.

Свинину промыть, нарезать на тонкие длинные кусочки. В отдельной емкости взбить яйцо с молоком. На плоскую тарелку высыпать муку, соль, перец и мускатный орех. Обвалять каждый кусочек свинины сначала в яичной смеси, затем в муке. Обжаривать на разогретой сковороде с маслом в течение 3-5 минут. В конце выложить кусочки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Свинина на сковороде кусочками с овощами и кунжутом

Для этого рецепта зимой можно использовать замороженную овощную смесь

свиная вырезка - 450 г;

морковь - 1 шт;

болгарский перец - 1 шт;

брокколи - 200 г;

имбирь - 1 кусочек;

чеснок - 2 зубчика;

крахмал - 1 ст.л;

вода - 120 мл;

соевый соус - 80 мл;

сахар - 3 ст.л;

мед - 1 ст.л;

оливковое (или кунжутное) масло - 1 ст.л;

растительное масло - 1 ст.л;

соль и перец - по вкусу;

кунжут - 1 ст.л

Взять кастрюлю, добавить соевый соус, сахар, мед, кунжутное масло и воду. Помешивать до полного растворения сахара, затем довести до кипения. Добавить крахмал, растворенный в 30 мл воды. Варить 1-2 минуты до загустения соуса.

Читайте такжеАппетитная закуска из сала: лучшие украинские рецептыРазогреть сковороду, налить масло, обжарить овощную смесь или измельченные брокколи, болгарский перец и морковь в течение 3-4 минут. Посолить, поперчить, выложить на тарелку и накрыть фольгой. На ту же сковороду выложить нарезанную свинину, обжаривать 5 минут. Посыпать солью, перцем, измельченным чесноком и имбирем.

Тушить 30 минут, постоянно помешивая. В конце добавить соус в сковороду, добавить овощи, перемешать. Перед подачей посыпать кунжутом.

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