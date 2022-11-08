Эта нежная тушеная говядина распадается на волокна и её буквально можно есть губами.

Говядина - очень полезное и богатое вкусами мясо, но готовить её нужно правильно. После долгого тушения мясо распадается на волокна и его буквально можно есть губами. А богатую мясным соком подливу можно использовать как соус к гарниру. Тушится мясо довольно долго, но активных действий требуется минимум. Как вкусно потушить говядину, чтобы она была нежной - расскажет УНИАН.

Тушеная говядина в собственном соку с подливкой

Говядина - 1 кг.

Лук - 400 г.

Сливочное масло - 150 г.

Вода - 100 мл.

Чеснок - 3 зубчика.

Соль - 0.5 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Уксус 9% - 1 ч.л.

Черный перец - 7 горошин.

Душистый перец - 2 горошины.

Лавровый лист - 1 шт.

Мясо промыть и обсушить салфетками. Нарезать крупными кусочками и выложить в кастрюлю. Залить бутилированной(это важно) водой. Лук нарезать полукольцами и выложить на мясо. Сливочное масло нарезать крупными кубиками и выложить сверху на лук.

Мясо тушить 60 минут под полузакрытой крышкой. Огонь должен быть слабым - тогда вода не выкипит и мясо не пригорит.

Видео дня

Добавить уксус, соль по вкусу, сахар, черный и душистый перец, измельченный чеснок. Тушить мясо ещё 60-90 минут в зависимости от его возраста и жесткости. Периодически доставайте кусочки мяса из кастрюли на пробу. Если соус во время варки слишком жидкий, то следует открыть крышку, чтобы вода испарилась. За 10 минут до конца тушения добавить в кастрюлю лавровый лист.

Готовое мясо рекомендуется подавать с макаронами или картофельным пюре.

Мясо по этому рецепту можно готовить в мультиварке в режиме "Тушение" или "Каша". Общее время приготовления составит 2-2,5 часа. Крышку мультиварки следует слегка приоткрыть на время готовки.

Вас также могут заинтересовать новости: