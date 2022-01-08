Что приготовить из свинины / фото ua.depositphotos.com

Свинина не зря занимает лидирующую позицию в рейтинге любимых украинцами продуктов. В мясе содержится большое количество витаминов группы В, которые благоприятно влияют на рост и развитие важных функций в организме. Мякоть хрюшки богата цинком, магнием и селеном. Перечисленные вещества нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, улучшают пищеварительные процессы.

Сегодня УНИАН посоветует, что приготовить из свинины на праздники. Ранее мы рассказывали, что приготовить из куриного филе.

Свиные ребрышки

Рецепт свиных ребрышек / ua.depositphotos.com

Мягкие, хрустящие, в томатно-соевом соусе или маринаде - произведение искусства, а не блюдо. Вы можете обжарить ребрышки на сковороде, закоптить на гриле или даже потушить с овощами. Будьте осторожны - единожды попробовав, у вас вряд ли получится когда-нибудь забыть этот вкус.

Нажимайте на голубой текст, чтобы узнать, как приготовить свиные ребрышки.

Свиная вырезка

Блюда из свиной вырезки / фото ua.depositphotos.com

Эта часть животного считается наиболее подходящей для блюд, на которые вы делаете особенно крупные ставки. Если вам нужно удивить гостей - покупайте вырезку. Мышечная ткань меньше всего задействована в движениях свиньи, поэтому мясо само по себе нежное и воздушное.

Рассказываем подробнее, как приготовить свиную вырезку и оказаться в гастрономическом раю.

Шашлык

Секреты ароматного шашлыка / фото ua.depositphotos.com

Маринованный в травах, кефире, пиве, вине или собственном соку - любимое украинцами кавказское блюдо будет таять во рту, если вы прислушаетесь к нашим советам.

Как выбрать мясо, в чем секрет удачного блюда и какие они - 5 лучших рецептов шашлыка - узнайте прямо сейчас.

Буженина в духовке

Как сделать буженину в духовке / ua.depositphotos.com

Уникальный рецепт для тех хозяюшек, которые давно мечтали попробовать себя в искусстве мясных заготовок. Кусок свинины, натертый травами и запеченный в духовке, станет вашей гордостью и главным блюдом праздничного стола. Такую закуску можно готовить и в повседневности - было бы желание.

Делимся секретом и показываем, как правильно готовится буженина в духовке.

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