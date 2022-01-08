Что приготовить из свинины на сковороде, в духовке или на костре - узнайте на УНИАН.

Свинина не зря занимает лидирующую позицию в рейтинге любимых украинцами продуктов. В мясе содержится большое количество витаминов группы В, которые благоприятно влияют на рост и развитие важных функций в организме. Мякоть хрюшки богата цинком, магнием и селеном. Перечисленные вещества нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, улучшают пищеварительные процессы.

Сегодня УНИАН посоветует, что приготовить из свинины на праздники. Ранее мы рассказывали, что приготовить из куриного филе.

Свиные ребрышки

Мягкие, хрустящие, в томатно-соевом соусе или маринаде - произведение искусства, а не блюдо. Вы можете обжарить ребрышки на сковороде, закоптить на гриле или даже потушить с овощами. Будьте осторожны - единожды попробовав, у вас вряд ли получится когда-нибудь забыть этот вкус.

Нажимайте на голубой текст, чтобы узнать, как приготовить свиные ребрышки.

Свиная вырезка

Эта часть животного считается наиболее подходящей для блюд, на которые вы делаете особенно крупные ставки. Если вам нужно удивить гостей - покупайте вырезку. Мышечная ткань меньше всего задействована в движениях свиньи, поэтому мясо само по себе нежное и воздушное.

Рассказываем подробнее, как приготовить свиную вырезку и оказаться в гастрономическом раю.

Шашлык

Маринованный в травах, кефире, пиве, вине или собственном соку - любимое украинцами кавказское блюдо будет таять во рту, если вы прислушаетесь к нашим советам.

Как выбрать мясо, в чем секрет удачного блюда и какие они - 5 лучших рецептов шашлыка - узнайте прямо сейчас.

Буженина в духовке

Уникальный рецепт для тех хозяюшек, которые давно мечтали попробовать себя в искусстве мясных заготовок. Кусок свинины, натертый травами и запеченный в духовке, станет вашей гордостью и главным блюдом праздничного стола. Такую закуску можно готовить и в повседневности - было бы желание.

Делимся секретом и показываем, как правильно готовится буженина в духовке.

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