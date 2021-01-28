Минтай - доступная морская рыба практически без мелких костей. По своему составу она относится к диетическим блюдам. После запекания в духовке такая рыба получается вкусной, сытной и питательной.
Минтай, запеченный в фольге в духовке
- Минтай - 400 г
- Сливочное масло - 50 г
- Соль - 0,5 десерт. л.
- Перец черный молотый - 25 ч. л.
- Специи сухие - по вкусу
Минтай перед приготовления разморозить, оставив в воде при комнатной температуре. Рыбу можно готовить целой или порезать на кусочки – по желанию.
Читайте такжеНевероятно вкусные вергуны: как приготовить хрустящие и пышные вкусностиВключить разогреваться духовку до 190°С. Размороженную рыбу помыть проточной холодной водой. Отрезать у рыбы плавники и хвост, выпотрошить и снять черные пленки. Если рыба с головой, то по желанию ее можно отрезать. Взять фольгу, выложить на нее минтай.
Сухие специи, соль и черный молотый перец смешать и натереть ими рыбу со всех сторон. Сливочное масло порезать на маленькие кусочки и выложить равномерно на каждую рыбу.
Минтай завернуть фольгой, отправить форму с рыбой в предварительно разогретую духовку на 15-25 минут. Время приготовления будет варьироваться, в зависимости от мощности духовки и размера выбранной рыбы. Чтобы получить румяную рыбу, через 15-20 минут развернуть фольгу и запекать так ее еще 5 минут открытой в духовке.
Рыбу можно подавать прямо в фольге, а можно извлечь ее из фольги и выложить на блюдо. Перед подачей минтай можно посыпать рубленой свежей зеленью укропа.
Запеченный минтай в сметанном соусе
- Минтай (тушка) - 750 г
- Репчатый лук - 230 г
- Майонез - 120 г
- Сметана (10-15%) - 120 г
- Горчица - 1,5 ч. л.
- Сыр - 90 г
- Растительное масло - для смазывания формы
Нарезать филе минтая на порционные кусочки. Посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона и аккуратно перемешать.
Лук нарезать полукольцами и выложить в форму, слегка смазанную маслом.
Для соуса смешать майонез, сметану и горчицу.
Каждый кусочек минтая обмакнуть в соус и выложить в форму. Оставшийся соус вылить на рыбу и положить ее в холодильник на 60 минут для маринования.
Отправить форму в заранее разогретую до 200°С духовку и запекать в течение 15 минут. Затем посыпать сыром, натертым на крупной терке. Снова положить минтая в духовку на 7-10 минут.
Минтай с овощами в духовке
- Минтай - 2 шт. (филе размороженное)
- Помидор - 2 шт.
- Перец болгарский - 2 шт.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Приправа - по вкусу
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Паприка красная - 1 ч. л.
Помыть и почистить все овощи. Нарезать помидоры, перец и лук крупными кусочками.
Читайте такжеСочная ветчина из свинины: как приготовить аппетитную закускуСложить овощи на противень. Посолить и поперчить, добавить приправу по вкусу. Сверху полить оливковым маслом. Запекать их в разогретой духовке до готовности. При этом постоянно перемешивать и следить за овощами.
Сделать надрезы с одной стороны каждого куска филе. Натереть рыбу смесью соли, перца и паприки. Положить одно филе на другое, чтобы лучше пропитались специями.
Выложить сверху на запеченные овощи филе минтая и отправить в духовку на 5 минут. Затем перевернуть филе и вернуть в духовку еще на 2-3 минуты.
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