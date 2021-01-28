Приготовленная таким образом рыба получается вкусной, сытной и питательной.

Минтай - доступная морская рыба практически без мелких костей. По своему составу она относится к диетическим блюдам. После запекания в духовке такая рыба получается вкусной, сытной и питательной.

Минтай, запеченный в фольге в духовке

Минтай - 400 г

Сливочное масло - 50 г

Соль - 0,5 десерт. л.

Перец черный молотый - 25 ч. л.

Специи сухие - по вкусу

Минтай перед приготовления разморозить, оставив в воде при комнатной температуре. Рыбу можно готовить целой или порезать на кусочки – по желанию.

Читайте такжеНевероятно вкусные вергуны: как приготовить хрустящие и пышные вкусностиВключить разогреваться духовку до 190°С. Размороженную рыбу помыть проточной холодной водой. Отрезать у рыбы плавники и хвост, выпотрошить и снять черные пленки. Если рыба с головой, то по желанию ее можно отрезать. Взять фольгу, выложить на нее минтай.

Сухие специи, соль и черный молотый перец смешать и натереть ими рыбу со всех сторон. Сливочное масло порезать на маленькие кусочки и выложить равномерно на каждую рыбу.

Минтай завернуть фольгой, отправить форму с рыбой в предварительно разогретую духовку на 15-25 минут. Время приготовления будет варьироваться, в зависимости от мощности духовки и размера выбранной рыбы. Чтобы получить румяную рыбу, через 15-20 минут развернуть фольгу и запекать так ее еще 5 минут открытой в духовке.

Рыбу можно подавать прямо в фольге, а можно извлечь ее из фольги и выложить на блюдо. Перед подачей минтай можно посыпать рубленой свежей зеленью укропа.

Запеченный минтай в сметанном соусе

Минтай (тушка) - 750 г

Репчатый лук - 230 г

Майонез - 120 г

Сметана (10-15%) - 120 г

Горчица - 1,5 ч. л.

Сыр - 90 г

Растительное масло - для смазывания формы

Нарезать филе минтая на порционные кусочки. Посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона и аккуратно перемешать.

Лук нарезать полукольцами и выложить в форму, слегка смазанную маслом.

Для соуса смешать майонез, сметану и горчицу.

Каждый кусочек минтая обмакнуть в соус и выложить в форму. Оставшийся соус вылить на рыбу и положить ее в холодильник на 60 минут для маринования.

Отправить форму в заранее разогретую до 200°С духовку и запекать в течение 15 минут. Затем посыпать сыром, натертым на крупной терке. Снова положить минтая в духовку на 7-10 минут.

Минтай с овощами в духовке

Минтай - 2 шт. (филе размороженное)

Помидор - 2 шт.

Перец болгарский - 2 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Приправа - по вкусу

Оливковое масло - 1 ст. л.

Паприка красная - 1 ч. л.

Помыть и почистить все овощи. Нарезать помидоры, перец и лук крупными кусочками.

Читайте такжеСочная ветчина из свинины: как приготовить аппетитную закускуСложить овощи на противень. Посолить и поперчить, добавить приправу по вкусу. Сверху полить оливковым маслом. Запекать их в разогретой духовке до готовности. При этом постоянно перемешивать и следить за овощами.

Сделать надрезы с одной стороны каждого куска филе. Натереть рыбу смесью соли, перца и паприки. Положить одно филе на другое, чтобы лучше пропитались специями.

Выложить сверху на запеченные овощи филе минтая и отправить в духовку на 5 минут. Затем перевернуть филе и вернуть в духовку еще на 2-3 минуты.

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Автор: УНИАН