Приготовьте ароматные и идеально тонкие блины по старинному рецепту.

Тонкие блины на молоке для многих являются идеальным завтраком. А если ещё завернуть внутрь аппетитную начинку, то для счастья больше ничего не нужно. И хотя любые блинчики вкусные, во взрослом возрасте нам часто хочется ощутить вкус тех самых бабушкиных изделий, которым не было равных.

Предлагаем вам приготовить идеальные блины на молоке по ГОСТу 1960 года. Процесс их приготовления описан в старой поваренной книге и был доступен любому советскому гражданину. Старинный рецепт тонких блинов не требует никаких сложных ингредиентов, а результат превосходит ожидания.

Рецепт блинов на молоке и воде с творогом

Ингредиенты для блинов на воде и молоке:

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яйцо небольшое - 1 шт.;

молоко - 100 г;

вода - 100 г;

мука - 120 г;

соль - щепотка;

сахар - 2 чайн. л.;

сливочное масло - 10 г;

подсолнечное масло - 1 стол. л.

Для творожной начинки:

творог - 100 г;

сметана - 20 г;

сахар - 1,5 стол. л.;

яйцо - 0,5 шт.

Если нужно больше изделий, то пропорционально увеличьте количество всех ингредиентов. Перед тем, как приготовить блины, заранее достаньте молоко и масло из холодильника. Если все ингредиенты будут комнатной температуры, то изделия не порвутся.

Яйцо взбейте с сахаром, щепоткой соли и небольшим количеством смеси молока с водой. Добавьте муку, постоянно взбивая тесто на блины, чтобы не было комочков. Затем вмешайте остальную жидкость. Добавьте подсолнечное и растопленное сливочное масло. По возможности дайте тесту немного настояться.

Для начинки поваренная книга рекомендует взбить творог, сметану, сахар и яйцо в мясорубке. В наше время можно воспользоваться блендером.

Немного теста для блинов вылейте на горячую сковороду и равномерно распределите. Обжарьте с одной стороны, переверните. На обжаренную часть блина с краю выложите начинку и заверните в рулет. После этого изделия готовы, но они станут ещё вкуснее, если уже начиненные блинчики обжарить в сковороде с кусочком масла или запечь в духовке.

Также из блинов на молоке можно приготовить очень вкусный блинный торт со сгущенкой.

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