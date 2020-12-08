Картофельная запеканка готовится из пюре или натертой картошки.

Запеканка из картошки - это одна из самых любимых вариаций запеканок. Нежная начинка и золотистая хрустящая корочка никого не оставят равнодушными. Внутрь такой запеканки можно положить сыр, мясо, грибы или овощи, а сверху приправить пармезаном или соусом бешамель для более хрустящей корочки.

Картофельная запеканка с фаршем

Картошка - 500 г.

Фарш мясной - 400 г.

Кефир 2,5% - 80 мл.

Молоко - 80 мл.

Сливочное масло - 2 ст.л.

Перец черный молотый по вкусу.

Картофель очистить, нарезать небольшими кубиками и положить в кипящую воду. Отварить в подсоленной воде до готовности. Из готового картофеля слить воду и потолочь в пюре. Влить горячее молоко и мягкое сливочное масло, перемешать. Должно получиться мягкое однородное, но не жидкое картофельное пюре.

В мясной фарш влить кефир, посолить и поперчить. Хорошо перемешать. Форму для запекания смазать маслом или ничем не смазывать, если она силиконовая. Выложить половину пюре и разровнять, затем распределить весь фарш. Накрыть фарш оставшимся пюре. Запекать 50 минут при 180°. Готовую запеканку украсить зеленью или овощами.

Картофельная запеканка с сыром

Картофель - 1 кг.

Масло сливочное - 70 г.

Сыр твердый - 100 г.

Тимьян - 0,5 ч. л.

Сухой розмарин.

Соль по вкусу.

Перец черный молотый.

Разогреть духовку на 220º. Картофель очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками на специальной терке. Выложить картофель в миску, растопленное сливочное масло, сушеный тимьян и розмарин, соль и перец. Треть картофеля выложить в форму для запекания, на него выложить треть натертого сыра. Чередовать слои, чтобы сверху оказался сыр. Выпекать запеканку 1 час, оставить в форме на пять минут, а затем переверните на блюдо.

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Автор: Екатерина Пулатова