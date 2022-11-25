Простой слоеный салат с курицей и черносливом - это нечто среднее между привычными "оливье" и "шубой".

Салаты на Новый год, бесспорно, очень вкусные, но многие из них нам уже надоели. Предлагаем вам приготовить необычный и очень сытный салат с курицей, черносливом и свеклой. Непривычные вкусовые сочетания заинтересуют даже привередливых гостей. Слои салата очень аппетитно выглядят в разрезе.

Салат с курицей, черносливом и свеклой

Курица - 200 г.

Зеленый консервированный горошек - 200 г.

Свекла - 150 г.

Картошка - 150 г.

Яйца - 3 шт.

Лук фиолетовый - 80 г.

Чернослив - 80 г.

Уксус - 1 ст.л.

Вода - 70 мл

Сахар - 1 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Майонез - 150 г.

Свеклу, картошку и яйца заранее сварить и остудить, очистить от кожуры. Курицу запечь или сварить - как вам больше нравится. Чернослив очистить от косточек и замочить на пару минут в горячей воде, если он твердый.

Приготовить маринад для лука из соли, сахара, уксуса и воды. Фиолетовый лук нарезать мелким кубиком и оставить в жидкости на 15 минут, чтобы лук замариновался и стал сладким.

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Салат собирать слоями в глубокой миске или в кулинарном кольце. На дно выложить тертую на крупную терку картошку. Посолить и смазать майонезом. Далее выложить мелко нарезанную курицу. Маринованный лук откинуть на сито, чтобы стекла жидкость. Высыпать на мясо.

Далее выложить консервированный горошек и смазать майонезом. Натереть яйца на крупной терке и выложить на горошек, смазать майонезом. Затем нарезать тонкой соломкой чернослив и распределить по салату. Смазать майонезом. Последний слой - тертая свекла. Свеклу слегка посолить и смазать майонезом.

Готовый салат поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

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