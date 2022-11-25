Салаты на Новый год, бесспорно, очень вкусные, но многие из них нам уже надоели. Предлагаем вам приготовить необычный и очень сытный салат с курицей, черносливом и свеклой. Непривычные вкусовые сочетания заинтересуют даже привередливых гостей. Слои салата очень аппетитно выглядят в разрезе.
Салат с курицей, черносливом и свеклой
- Курица - 200 г.
- Зеленый консервированный горошек - 200 г.
- Свекла - 150 г.
- Картошка - 150 г.
- Яйца - 3 шт.
- Лук фиолетовый - 80 г.
- Чернослив - 80 г.
- Уксус - 1 ст.л.
- Вода - 70 мл
- Сахар - 1 ч.л.
- Соль - 0,5 ч.л.
- Майонез - 150 г.
Свеклу, картошку и яйца заранее сварить и остудить, очистить от кожуры. Курицу запечь или сварить - как вам больше нравится. Чернослив очистить от косточек и замочить на пару минут в горячей воде, если он твердый.
Приготовить маринад для лука из соли, сахара, уксуса и воды. Фиолетовый лук нарезать мелким кубиком и оставить в жидкости на 15 минут, чтобы лук замариновался и стал сладким.
Салат собирать слоями в глубокой миске или в кулинарном кольце. На дно выложить тертую на крупную терку картошку. Посолить и смазать майонезом. Далее выложить мелко нарезанную курицу. Маринованный лук откинуть на сито, чтобы стекла жидкость. Высыпать на мясо.
Далее выложить консервированный горошек и смазать майонезом. Натереть яйца на крупной терке и выложить на горошек, смазать майонезом. Затем нарезать тонкой соломкой чернослив и распределить по салату. Смазать майонезом. Последний слой - тертая свекла. Свеклу слегка посолить и смазать майонезом.
Готовый салат поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.