Салат "Оливье" - мастхэв для новогоднего стола. Каждая хозяйка готовит его по-своему - с курицей, с колбасой, даже с копченостями. Однако мало кто знает, что заменив один продукт, можно полностью перевернуть рецепт и сделать салат гораздо вкуснее. Скорее записывайте этот удивительный рецепт "Оливье".
- Нежнейший "Оливье" с курицей
- Популярный "Оливье" с колбасой
- Восхитительный "Оливье" - салат с говядиной
Нежнейший "Оливье" с курицей
Как готовить куриный "Оливье" - ингредиенты:
- Грудка куриная - 1 шт.
- Картофель - 3-4 шт.
- Морковь, крупная - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Яйцо - 3 шт.
- Огурец свежий - 1 шт.
- Огурцы маринованные - 4-5 шт.
- Горошек консервированный - 1 банка
- Майонез - 4 ст. ложки
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Картофель, яйца и морковь отварить в кипящей подсоленной воде до готовности, остудить и почистить. Нарезать кубиком, высыпать в глубокую миску, добавить измельченный лук и перемешать. Огурцы свежие и маринованные нарезать кубиком, выложить к остальным ингредиентам. Куриную грудку отварить, измельчить, высыпать в миску, слить жидкость с горошка, его тоже добавить к продуктам. Перед подачей посолить, поперчить, заправить майонезом. Можно украсить петрушкой или укропом.
Популярный "Оливье" с колбасой
Как готовить колбасный "Оливье" - ингредиенты:
- Картофель отварной (в мундире) - 400 г
- Морковь отварная (в мундире) - 150 г
- Яйца вареные - 6 шт.
- Огурцы соленые - 300 г
- Колбаса вареная - 300 г
- Майонез - 300 мл
- Горошек зеленый консервированный - 1 банка
- Лук зеленый - 1 пучок (36 г)
- Соль (по желанию) - по вкусу
- Перец молотый (по желанию) - по вкусу
Картофель, морковь и яйца отварить, остудить почистить. Нарезать мелким кубиком и высыпать в миску. Туда же добавить измельченные соленые огурцы и зеленый лук. Нарезать вареную колбасу, слить с горошка жидкость. Оба продукта переместить к остальным, перемешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом и подавать к столу.
Восхитительный "Оливье" - салат с говядиной
Как готовить говяжий "Оливье" - ингредиенты:
- Говядина (лопатка) - 250 г
- Картофель - 200 г (2 шт.)
- Огурцы маринованные - 200 г (2 шт.)
- Горошек зеленый консервированный - 200 г
- Морковь - 80 г (1 шт.)
- Лук репчатый - 80 г (1 шт.)
- Яйца - 2 шт.
- Майонез - 3 ст. ложки
- Соль - 0,5 ч. ложки
Говядину выложить в подсоленную воду, варить 1.5 часа до готовности и мягкости. Остудить, нарезать кубиком. Картофель, морковь и яйца отварить, остудить почистить и тоже измельчить. Соединить все ингредиенты в одной миске. Слить с горошка жидкость, высыпать его в ту же емкость. Измельчить лук и огурцы, добавить к остальным продуктам. Посолить салат, заправить майонезом и подавать к столу.