С помощью только одного продукта можно превратить любимый салат в произведение искусства.

Салат "Оливье" - мастхэв для новогоднего стола. Каждая хозяйка готовит его по-своему - с курицей, с колбасой, даже с копченостями. Однако мало кто знает, что заменив один продукт, можно полностью перевернуть рецепт и сделать салат гораздо вкуснее. Скорее записывайте этот удивительный рецепт "Оливье".

Нежнейший "Оливье" с курицей

Как готовить куриный "Оливье" - ингредиенты:

Грудка куриная - 1 шт.

Картофель - 3-4 шт.

Морковь, крупная - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо - 3 шт.

Огурец свежий - 1 шт.

Огурцы маринованные - 4-5 шт.

Горошек консервированный - 1 банка

Майонез - 4 ст. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Картофель, яйца и морковь отварить в кипящей подсоленной воде до готовности, остудить и почистить. Нарезать кубиком, высыпать в глубокую миску, добавить измельченный лук и перемешать. Огурцы свежие и маринованные нарезать кубиком, выложить к остальным ингредиентам. Куриную грудку отварить, измельчить, высыпать в миску, слить жидкость с горошка, его тоже добавить к продуктам. Перед подачей посолить, поперчить, заправить майонезом. Можно украсить петрушкой или укропом.

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Популярный "Оливье" с колбасой

Как готовить колбасный "Оливье" - ингредиенты:

Картофель отварной (в мундире) - 400 г

Морковь отварная (в мундире) - 150 г

Яйца вареные - 6 шт.

Огурцы соленые - 300 г

Колбаса вареная - 300 г

Майонез - 300 мл

Горошек зеленый консервированный - 1 банка

Лук зеленый - 1 пучок (36 г)

Соль (по желанию) - по вкусу

Перец молотый (по желанию) - по вкусу

Картофель, морковь и яйца отварить, остудить почистить. Нарезать мелким кубиком и высыпать в миску. Туда же добавить измельченные соленые огурцы и зеленый лук. Нарезать вареную колбасу, слить с горошка жидкость. Оба продукта переместить к остальным, перемешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом и подавать к столу.

Восхитительный "Оливье" - салат с говядиной

Как готовить говяжий "Оливье" - ингредиенты:

Говядина (лопатка) - 250 г

Картофель - 200 г (2 шт.)

Огурцы маринованные - 200 г (2 шт.)

Горошек зеленый консервированный - 200 г

Морковь - 80 г (1 шт.)

Лук репчатый - 80 г (1 шт.)

Яйца - 2 шт.

Майонез - 3 ст. ложки

Соль - 0,5 ч. ложки

Говядину выложить в подсоленную воду, варить 1.5 часа до готовности и мягкости. Остудить, нарезать кубиком. Картофель, морковь и яйца отварить, остудить почистить и тоже измельчить. Соединить все ингредиенты в одной миске. Слить с горошка жидкость, высыпать его в ту же емкость. Измельчить лук и огурцы, добавить к остальным продуктам. Посолить салат, заправить майонезом и подавать к столу.

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