Селедочка под водочку – что может быть вкуснее на праздничном застолье? Селедка под шубой (классический рецепт) – это сытный и безумно вкусный салатик, который радует глаз, сердце и взыскательный желудок не одного поколения наших людей. А шуба с красной рыбой - это уже изысканная вариация привычного салата.
Но при приготовлении этого салата большинство хозяек из года в год допускает одну и ту же ошибку – неправильно выкладывая слои на салатное блюдо. Как правильно выкладывать слои салата Селедка под шубой, чтобы они дополняли друг друга и помогали лучше раскрыться всем оттенкам вкуса – читайте на УНИАН.
- Как правильно выкладывать слои салата Селедка под шубой
- Сколько по времени пропитывается салат Шуба
- Какую селедку лучше покупать для Шубы
- Что можно положить вместо селедки под шубой
Как правильно выкладывать слои салата Селедка под шубой
Классический вариант предусматривает, что первым слоем идет отварная картошка – а уже на нее кладут селедку. Но мы предлагаем вам вариант очередности слоев, который придает свежий, немного маринованный, слегка сладковатый вкус салату:
- свекла – она идет первой,
- поверх лук – в сочетании со свеклой они и придают салату остро-сладкую деликатность,
- затем селедка, которая будет отдавать свой сок луку и свекле – и одновременно слегка мариноваться под верхними слоями;
- чтобы снизить "градус соли" – на рыбу сверху кладут картошку,
- повторяют слой лука,
- яйца,
- потом горошек,
- следом морковь,
- "закольцовывают" слои вторым слоем свеклы.
Сеточкой из майонеза украшают салат уже в самом конце. Для придания дополнительной пикантности можно смешать майонез с небольшим количеством горчицы.
Сколько по времени пропитывается салат Шуба
Достаточно и пары часов, но чтоб наверняка – стоит оставить ее в прохладном месте (в холодильнике или вынести на балкон) на 3 часа.
Какую селедку лучше покупать для Шубы
Выбирая рыбу на салат, ориентируйтесь на:
- размер: рыбина должна быть крупная;
- целостность тушки: она должна быть без повреждений;
- хвост: он должен быть не сморщенным (иначе эта сельдь – пересолена);
- жирность: для салата стоит подбирать жирные экземпляры.
Можно также попробовать нажать на жабры: если выступила светлая жидкость – значит, перед вами селедка нужной степени посола.
Что можно положить вместо селедки под шубой
Именно селедка отвечает за классический вкус Шубы. Но если уж возникла необходимость в замене рыбы – то, в принципе, можно взять любую другую соленую или копченую рыбку:
- форель,
- слабосоленую семгу,
- горбушу,
- хамсу,
- скумбрию.
Еще опытные кулинары рекомендуют рассмотреть в качестве замены соленой сельди – рыбные консервы (только выбирать сорта рыбы пожирнее, и обязательно выбирать рыбу в масле, а не в томате). При приготовлении салата само масло с консервы стоит слить заранее.
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