Большинство хозяек допускает одну и ту же ошибку при приготовлении этого салата. Как правильно чередовать все слои в Селедке под шубой – узнайте на УНИАН.

Селедочка под водочку – что может быть вкуснее на праздничном застолье? Селедка под шубой (классический рецепт) – это сытный и безумно вкусный салатик, который радует глаз, сердце и взыскательный желудок не одного поколения наших людей. А шуба с красной рыбой - это уже изысканная вариация привычного салата.

Но при приготовлении этого салата большинство хозяек из года в год допускает одну и ту же ошибку – неправильно выкладывая слои на салатное блюдо. Как правильно выкладывать слои салата Селедка под шубой, чтобы они дополняли друг друга и помогали лучше раскрыться всем оттенкам вкуса – читайте на УНИАН.

Как правильно выкладывать слои салата Селедка под шубой

Классический вариант предусматривает, что первым слоем идет отварная картошка – а уже на нее кладут селедку. Но мы предлагаем вам вариант очередности слоев, который придает свежий, немного маринованный, слегка сладковатый вкус салату:

свекла – она идет первой,

поверх лук – в сочетании со свеклой они и придают салату остро-сладкую деликатность,

затем селедка, которая будет отдавать свой сок луку и свекле – и одновременно слегка мариноваться под верхними слоями;

чтобы снизить "градус соли" – на рыбу сверху кладут картошку,

повторяют слой лука,

яйца,

потом горошек,

следом морковь,

"закольцовывают" слои вторым слоем свеклы.

Сеточкой из майонеза украшают салат уже в самом конце. Для придания дополнительной пикантности можно смешать майонез с небольшим количеством горчицы.

Сколько по времени пропитывается салат Шуба

Достаточно и пары часов, но чтоб наверняка – стоит оставить ее в прохладном месте (в холодильнике или вынести на балкон) на 3 часа.

Какую селедку лучше покупать для Шубы

Выбирая рыбу на салат, ориентируйтесь на:

размер : рыбина должна быть крупная;

: рыбина должна быть крупная; целостность тушки : она должна быть без повреждений;

: она должна быть без повреждений; хвост : он должен быть не сморщенным (иначе эта сельдь – пересолена);

: он должен быть не сморщенным (иначе эта сельдь – пересолена); жирность : для салата стоит подбирать жирные экземпляры.

Можно также попробовать нажать на жабры: если выступила светлая жидкость – значит, перед вами селедка нужной степени посола.

Что можно положить вместо селедки под шубой

Именно селедка отвечает за классический вкус Шубы. Но если уж возникла необходимость в замене рыбы – то, в принципе, можно взять любую другую соленую или копченую рыбку:

форель,

слабосоленую семгу,

горбушу,

хамсу,

скумбрию.

Еще опытные кулинары рекомендуют рассмотреть в качестве замены соленой сельди – рыбные консервы (только выбирать сорта рыбы пожирнее, и обязательно выбирать рыбу в масле, а не в томате). При приготовлении салата само масло с консервы стоит слить заранее.

Читайте также:

Автор: Диана Беловодская