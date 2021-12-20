Селедка под шубой слои пошагово - как правильно выкладывать и сколько настаивать / depositphotos.com

Селедочка под водочку – что может быть вкуснее на праздничном застолье? Селедка под шубой (классический рецепт) – это сытный и безумно вкусный салатик, который радует глаз, сердце и взыскательный желудок не одного поколения наших людей. А шуба с красной рыбой - это уже изысканная вариация привычного салата.

Но при приготовлении этого салата большинство хозяек из года в год допускает одну и ту же ошибку – неправильно выкладывая слои на салатное блюдо. Как правильно выкладывать слои салата Селедка под шубой, чтобы они дополняли друг друга и помогали лучше раскрыться всем оттенкам вкуса – читайте на УНИАН.

Как правильно выкладывать слои салата Селедка под шубой

Классический вариант предусматривает, что первым слоем идет отварная картошка – а уже на нее кладут селедку. Но мы предлагаем вам вариант очередности слоев, который придает свежий, немного маринованный, слегка сладковатый вкус салату:

  • свекла – она идет первой,
  • поверх лук – в сочетании со свеклой они и придают салату остро-сладкую деликатность,
  • затем селедка, которая будет отдавать свой сок луку и свекле – и одновременно слегка мариноваться под верхними слоями;
  • чтобы снизить "градус соли" – на рыбу сверху кладут картошку,
  • повторяют слой лука,
  • яйца,
  • потом горошек,
  • следом морковь,
  • "закольцовывают" слои вторым слоем свеклы.

Сеточкой из майонеза украшают салат уже в самом конце. Для придания дополнительной пикантности можно смешать майонез с небольшим количеством горчицы.

Сколько по времени пропитывается салат Шуба

Достаточно и пары часов, но чтоб наверняка – стоит оставить ее в прохладном месте (в холодильнике или вынести на балкон) на 3 часа.

Какую селедку лучше покупать для Шубы

Выбирая рыбу на салат, ориентируйтесь на:

  • размер: рыбина должна быть крупная;
  • целостность тушки: она должна быть без повреждений;
  • хвост: он должен быть не сморщенным (иначе эта сельдь – пересолена);
  • жирность: для салата стоит подбирать жирные экземпляры.

Можно также попробовать нажать на жабры: если выступила светлая жидкость – значит, перед вами селедка нужной степени посола.

Что можно положить вместо селедки под шубой

Именно селедка отвечает за классический вкус Шубы. Но если уж возникла необходимость в замене рыбы – то, в принципе, можно взять любую другую соленую или копченую рыбку:

  • форель,
  • слабосоленую семгу,
  • горбушу,
  • хамсу,
  • скумбрию.

Еще опытные кулинары рекомендуют рассмотреть в качестве замены соленой сельди – рыбные консервы (только выбирать сорта рыбы пожирнее, и обязательно выбирать рыбу в масле, а не в томате). При приготовлении салата само масло с консервы стоит слить заранее.

Читайте также:

Автор: Диана Беловодская