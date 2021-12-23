Празднование Нового года не обходится без салатов, но привычные "шубы" и оливье на праздничном столе многим надоели, а крабовый салат почти никого не удивляет. А вот кальмары – это редкий гость на нашем столе. Такой ингредиент может стать главной изюминкой салата – легкого, вкусного и очень необычного.
Салат с кальмарами и яйцами
- Тушка кальмара – 3 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Горошек зеленый – 100 г.
- Сыр твердый – 50 г.
- Майонез по вкусу.
Кальмаров почистить и отварить 3 минуты в подсоленной воде. Остудить кальмаров и нарезать кольцами. Яйца сварить до готовности и остудить. Яйца и сыр натереть на терке. Огурец нарезать соломкой. В миске смешать горошек, кальмаров, сыр и яйца, посолить и заправить майонезом.
Салат с кальмарами и кукурузой
- Кальмары – 400 г.
- Яйца – 4 шт.
- Кукуруза – 1 банка.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 долька
- Майонез, соль, перец по вкусу.
Читайте такжеСалаты с морепродуктами за 15 минут: 3 простых и полезных блюдаЯйца отварить вкрутую (10 минут), кальмаров варить в подсоленной воде 4 минуты. Лук нарезать полукольцами и залить кипятком на несколько минут. Яйца нарезать кубиком, кальмаром – кольцами. Смешать в салатнице кальмары, яйца, кукурузу, лук и тертую морковь. Заправить салат майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
Салат с кальмарами на Новый год "Царский"
- Кальмар – 5 шт.
- Яйца – 5 шт.
- Икра красная – 130 г.
- Яблоко кислое – 1 шт.
- Майонез.
Кальмара очистить от пленок и отварить в соленой воде 3-4 минуты. Яйца отварить вкрутую, остудить и нарезать тонкой соломкой. Яблоко нарезать мелким кубиком, кальмара – соломкой. Смешать кальмар, яйца, икру и яблоко, заправить майонезом и украсить салат зеленью.