Салат с кальмарами на Новый год - очень вкусный и легкий для желудка.

Празднование Нового года не обходится без салатов, но привычные "шубы" и оливье на праздничном столе многим надоели, а крабовый салат почти никого не удивляет. А вот кальмары – это редкий гость на нашем столе. Такой ингредиент может стать главной изюминкой салата – легкого, вкусного и очень необычного.

Салат с кальмарами и яйцами

Тушка кальмара – 3 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Горошек зеленый – 100 г.

Сыр твердый – 50 г.

Майонез по вкусу.

Кальмаров почистить и отварить 3 минуты в подсоленной воде. Остудить кальмаров и нарезать кольцами. Яйца сварить до готовности и остудить. Яйца и сыр натереть на терке. Огурец нарезать соломкой. В миске смешать горошек, кальмаров, сыр и яйца, посолить и заправить майонезом.

Салат с кальмарами и кукурузой

Кальмары – 400 г.

Яйца – 4 шт.

Кукуруза – 1 банка.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 долька

Майонез, соль, перец по вкусу.

Читайте такжеСалаты с морепродуктами за 15 минут: 3 простых и полезных блюдаЯйца отварить вкрутую (10 минут), кальмаров варить в подсоленной воде 4 минуты. Лук нарезать полукольцами и залить кипятком на несколько минут. Яйца нарезать кубиком, кальмаром – кольцами. Смешать в салатнице кальмары, яйца, кукурузу, лук и тертую морковь. Заправить салат майонезом, посолить и поперчить по вкусу.

Салат с кальмарами на Новый год "Царский"

Кальмар – 5 шт.

Яйца – 5 шт.

Икра красная – 130 г.

Яблоко кислое – 1 шт.

Майонез.

Кальмара очистить от пленок и отварить в соленой воде 3-4 минуты. Яйца отварить вкрутую, остудить и нарезать тонкой соломкой. Яблоко нарезать мелким кубиком, кальмара – соломкой. Смешать кальмар, яйца, икру и яблоко, заправить майонезом и украсить салат зеленью.

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