Готовый плов в банках - прекрасная консервация на зиму, которая выручит в случае проблем со светом.

Украинцев предупреждают, что грядущая зима будет очень тяжелой из-за частых отключений света и газа. Каждый украинец может самостоятельно подготовиться к зиме, сделав запасы готовой консервации. Предлагаем заготовить на зиму сытный и вкусный плов с овощами. Готовое блюдо в банке выручит вас, когда нельзя будет приготовить обычную еду.

Ранее мы писали, как сделать тушенку из мяса на зиму.

Овощной плов в банках на зиму

Круглый рис - 200 г.

Помидоры - 3 кг.

Морковь - 1 кг.

Лук - 1 кг.

Болгарский перец - 1 кг.

Подсолнечное масло - 300 г.

Сахар - 200 г.

Соль - 100 г.

Любые другие овощи по вкусу (чеснок, капуста, баклажан, кабачок).

Овощи тщательно обмыть, почистить лук и морковь. После нарезки овощи нужно разложить по отдельным контейнерам. Помидоры нарезать крупными дольками. Морковь натереть на крупной терке или нарезать соломкой с помощью ножа. У болгарского перца удалить хвостик и семена. Нарезать перец полукольцами.

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Поставить на огонь кастрюлю с толстым дном. Влить подсолнечное масло и довести его до кипения. Всыпать в масло соль и сахар. Поочередно добавить в кипящее масло сначала лук, потом морковь, помидоры и болгарский перец. Перемешать овощи и жарить 10 минут на среднем огне.

Добавить к овощам промытый сухой рис. Готовить рис вместе с овощами почти до полной готовности (примерно 10 минут). Разложить горячий рис по стерилизованным банкам. Банки наполнить плотно, чтобы не осталось свободного места. Закрутить стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть толстым одеялом и оставить до полного остывания.

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