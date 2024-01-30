Квашеная капуста без добавления соли готовится очень просто и крайне полезна для здоровья.

Хрустящая и кисловатая квашеная капуста является любимой закуской многих украинцев. Это блюдо не только вкусное, но и крайне полезное, хотя из-за высокого содержания соли его можно не всем. Квашеная капуста без соли сохраняет все полезные свойства закуски, но при этом не вызывает отёков и разрешена гипертоникам.

Этот рецепт также пригодится украинцам за границей, которые хотят повторить любимую закуску дома, но боятся испортить блюдо йодированной солью.

Квашеная капуста без соли - польза и вред

Квашеная капуста богата витаминами С, K и B, содержит калий, селен, цинк, йод, железо фосфор и множество других полезных микроэлементов. В общем, эта закуска рекомендуется всем приверженцам здорового питания. В процессе квашения в блюде появляются полезные для кишечника бактерии. После приёма антибиотиков порция кислой капусты поможет восстановить микрофлору.

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Квашеная капуста без соли и сахара гораздо полезнее соленой. Она не вредит почкам и не повышает артериальное давление, её можно есть пожилым людям. Запрещено есть такое блюдо при гастрите, язве, панкреатите и колите. Также она может ухудшить самочувствие при изжоге и метеоризме.

Квашеная капуста без соли - простой рецепт

Ингредиенты:

капуста - 1 кг;

морковь - 150 г;

специи по вкусу.

Капусту для квашения лучше выбирать старую, с плотно прилегающими листьями. Капусту мелко нашинкуйте, а морковь натрите на крупной терке. Смешайте два вида овощей, хорошенько размяв их руками, чтобы выделился сок.

На этом этапе в блюдо можно положить любые добавки или зелень. По желанию можно приготовить квашеную капусту без соли с клюквой, яблоком, барбарисом, буряком или любимыми пряностями.

Выложите капусту в емкость, а сверху поставьте гнет (например, кастрюлю с водой). Саму емкость с капустой лучше поставить в таз, поскольку из неё может выливаться сок.

Оставьте заготовку при комнатной температуре на 2-3 суток в затененном месте. После этого квашеная капуста без соли готова. Выложите закуску в банку и закройте крышкой. Храните в холодильнике или прохладном темном помещении.

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