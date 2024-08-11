Маринованные баклажаны на зиму являются очень популярным видом закруток. В сезон эти овощи дешевые и доступные, а салаты с ними получаются сытными и вкусными.
Баклажаны маринованные - классический рецепт
Эта закуска из баклажанов готовится легко и просто. Для приготовления не требуется каких-то особых продуктов - все доступные и знакомые обывателю.
Ингредиенты:
- баклажаны - 1 кг;
- уксус - 2 стакана;
- вода - 2 стакана;
- сахар - 1 стакан;
- соль - 1 ст.л.;
- чеснок - 2-3 зубчика;
- перец горошком;
- лавровый лист.
Баклажаны нарезать кружками или дольками, посыпать солью и выдержать 30-40 минут, чтобы вышла горечь. Затем ополоснуть и высушить овощи.
Смешать уксус, воду и сахар, довести до кипения. Добавить в кипящую жидкость баклажаны, чеснок, перец горошком и лавровый лист, варить 7-10 минут.
Разложить баклажаны с приправами по стерилизованным банкам и залить горячим маринадом. Закрывать банки крышками, стерилизовать в кипящей воде 10-15 минут.
Маринованные баклажаны по-корейски
Чтобы приготовить эти маринованные баклажаны понабится достаточно много разных ингредиентов:
- баклажаны - 1 кг;
- чеснок - 2 луковицы;
- соль - 1 ст.л.;
- уксус - 1 стакан;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 1 стакан;
- соевый соус - 100 мл;
- кунжутное масло - 1 ст.л.;
- кунжут - 1 ст.л.
- масло для жарки.
Баклажаны нарежьте кружками, добавьте соль и перемешайте. Оставьте на 30 минут, чтобы дать им постоять. Промойте овощи, обсушите и обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.
Смешайте воду, уксус, сахар, чеснок, соевый соус, кунжутное масло и кунжут в кастрюле и доведите до кипения. Добавьте обжаренные баклажаны в кастрюлю с маринадом и варите 10-15 минут.
Разложите баклажаны по банкам и залейте маринадом. Закройте крышками и охладите. Храните маринованные баклажаны в холодильнике, чтобы они пропитались вкусом.
Теперь рассмотрим, как приготовить баклажаны на зиму как грибы.
Баклажаны как грибы - самый вкусный рецепт
Для того чтобы приготовить баклажаны как грибы на зиму, нужно взять:
баклажаны - 1,5 кг;
лук репчатый - 2-3 шт.;
морковь - 2 шт.;
перец сладкий - 1 шт.;
петрушка - по вкусу;
масло растительное для жарки;
уксус 6% - по вкусу;
сахар - по вкусу;
соль - по вкусу;
чеснок - по вкусу.
Баклажаны вымыть, почистить и нарезать кубиками. Обдать кипятком и откинуть на дуршлаг. Лук, морковь и перец очистить и нарезать кубиками. Петрушку измельчить.
На сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистости. Добавить морковь и обжаривать еще 5 минут. Добавить баклажаны, перец и петрушку, перемешать. Тушить под крышкой на среднем огне около 15 минут.
Далее надо добавить уксус, сахар, соль и чеснок (пропущенный через пресс) по вкусу. Перемешать и тушить еще 10 минут. Расфасовать готовое блюдо в стерилизованные банки, закатать их крышками. Поставить в горячее место. Через несколько дней баклажаны как грибы будут готовы. Их можно хранить в прохладном месте на зиму.
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