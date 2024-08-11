Читайте на УНИАН три разных рецепта маринованных баклажанов, которые порадуют вас зимой.

Маринованные баклажаны на зиму являются очень популярным видом закруток. В сезон эти овощи дешевые и доступные, а салаты с ними получаются сытными и вкусными.

Баклажаны маринованные - классический рецепт

Эта закуска из баклажанов готовится легко и просто. Для приготовления не требуется каких-то особых продуктов - все доступные и знакомые обывателю.

Ингредиенты:

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баклажаны - 1 кг;

уксус - 2 стакана;

вода - 2 стакана;

сахар - 1 стакан;

соль - 1 ст.л.;

чеснок - 2-3 зубчика;

перец горошком;

лавровый лист.

Баклажаны нарезать кружками или дольками, посыпать солью и выдержать 30-40 минут, чтобы вышла горечь. Затем ополоснуть и высушить овощи.

Смешать уксус, воду и сахар, довести до кипения. Добавить в кипящую жидкость баклажаны, чеснок, перец горошком и лавровый лист, варить 7-10 минут.

Разложить баклажаны с приправами по стерилизованным банкам и залить горячим маринадом. Закрывать банки крышками, стерилизовать в кипящей воде 10-15 минут.

Маринованные баклажаны по-корейски

Чтобы приготовить эти маринованные баклажаны понабится достаточно много разных ингредиентов:

баклажаны - 1 кг;

чеснок - 2 луковицы;

соль - 1 ст.л.;

уксус - 1 стакан;

сахар - 1 стакан;

вода - 1 стакан;

соевый соус - 100 мл;

кунжутное масло - 1 ст.л.;

кунжут - 1 ст.л.

масло для жарки.

Баклажаны нарежьте кружками, добавьте соль и перемешайте. Оставьте на 30 минут, чтобы дать им постоять. Промойте овощи, обсушите и обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.

Смешайте воду, уксус, сахар, чеснок, соевый соус, кунжутное масло и кунжут в кастрюле и доведите до кипения. Добавьте обжаренные баклажаны в кастрюлю с маринадом и варите 10-15 минут.

Разложите баклажаны по банкам и залейте маринадом. Закройте крышками и охладите. Храните маринованные баклажаны в холодильнике, чтобы они пропитались вкусом.

Теперь рассмотрим, как приготовить баклажаны на зиму как грибы.

Баклажаны как грибы - самый вкусный рецепт

Для того чтобы приготовить баклажаны как грибы на зиму, нужно взять:

баклажаны - 1,5 кг;

лук репчатый - 2-3 шт.;

морковь - 2 шт.;

перец сладкий - 1 шт.;

петрушка - по вкусу;

масло растительное для жарки;

уксус 6% - по вкусу;

сахар - по вкусу;

соль - по вкусу;

чеснок - по вкусу.

Баклажаны вымыть, почистить и нарезать кубиками. Обдать кипятком и откинуть на дуршлаг. Лук, морковь и перец очистить и нарезать кубиками. Петрушку измельчить.

На сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистости. Добавить морковь и обжаривать еще 5 минут. Добавить баклажаны, перец и петрушку, перемешать. Тушить под крышкой на среднем огне около 15 минут.

Далее надо добавить уксус, сахар, соль и чеснок (пропущенный через пресс) по вкусу. Перемешать и тушить еще 10 минут. Расфасовать готовое блюдо в стерилизованные банки, закатать их крышками. Поставить в горячее место. Через несколько дней баклажаны как грибы будут готовы. Их можно хранить в прохладном месте на зиму.

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