Рассказываем, как делается красная капуста квашеная по бабушкиному рецепту.

Каждую осень украинские хозяйки "закрывают" белокочанную квашеную капусту, а вот как делается капуста квашеная красная, знают немногие. На самом деле, однажды приготовив такое угощение, вы не сможете жить без него дальше.

Квашеная красная капуста в банках на зиму - классический рецепт

Ингредиенты:

2.5 кг красной капусты без кочанов;

2 л воды;

3 ст.л соли;

4 ст.л сахара.

Достать большую емкость, в нее высыпать сахар и соль, вылить воду. Довести до кипения, затем выключить огонь и остудить. Измельчить капусту (можно в комбайне), переложить в посуду для квашения. Утрамбовать, надавив сверху ладонями, залить теплым рассолом.

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Придавить тарелкой, накрыть крышкой и оставить в комнате. Через сутки убрать крышку, снова надавить ладонями, опять накрыть тарелкой, крышкой и оставить до следующего дня. Так делать 4 или 5 дней подряд - по истечение этого срока красная квашеная капуста будет готова. Вам останется только переложить ее в банки и закрыть крышками.

Квашеная красная капуста - рецепт со свеклой

Ингредиенты:

2.5 кг красной капусты;

400 гр свеклы;

1 л воды;

1 ст.л соли;

1 ст.л сахара;

перец горошком.

В литре холодной кипяченой воды растворить соль и сахар, капусту нашинковать, свеклу нарезать кружочками. Выложить в емкость для квашения слоями, залить рассолом. Поставить емкость с овощами в более объемную (когда начнется процесс брожения, рассол будет выливаться из ведерка). Оставить капусту со свеклой в комнате, иногда перемешивать ложкой. Через 5-7 дней красная квашеная капуста со свеклой будет готова, ее можно есть сразу или спрятать в холодильник.

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