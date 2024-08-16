Сливовое варенье получается очень вкусным, если знать об одной хитрости.

Многие хозяйки в августе активно начинают консервировать фрукты, овощи и ягоды, не обходят они своим вниманием и сливы. Варенье из этих плодов очень полезно, так как в нем содержатся цинк, йод, магний, сера и кальций, а также множество витаминов. УНИАН расскажет, как сварить варенье из слив половинками и сделать его густым.

Сливовое варенье - рецепт на 5 минут

Ингредиенты:

полкилограмма слив;

2 стакана сахара.

Запоминайте, как готовится сливовое варенье "Пятиминутка"

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Сливы промыть холодной водой, каждый плод разрезать пополам и достать косточку. Взять эмалированную или керамическую кастрюлю, выложить сливы, пересыпать сахаром. Оставить на 2-3 часа, чтобы сливы пустили сок.

Крышки и банки для закаток вымыть содой, налить воду в кастрюлю, довести до кипения. на дно опустить крышки. Сверху поставить решетку, а на нее - банки дном вверх. Стерилизовать 15-20 минут, затем перенести банки и крышки на сухое чистое полотенце.

Поставить емкость со сливами на медленный огонь, варить, постоянно помешивая. Когда варенье закипит, поставить минимальный жар и готовить 5 минут. Перемешивать варенье нужно аккуратно, чтобы не повредить половинки слив, а пенку лучше снимать шумовкой. Готовое варенье разлить по банкам, закрыть крышками и убрать в теплое место до остывания.

ВАЖНО: если варенье получилось недостаточно густым, его нужно полностью остудить, а затем снова проварить в течение 5 минут и только потом разлить по банкам.

Густое сливовое варенье - классический рецепт половинками

Ингредиенты:

килограмм слив;

килограмм сахара;

полстакана воды.

Запоминайте, как варить варенье из слив по этому рецепту.

Сливы промыть теплой водой, разрезать пополам, достать косточки, выложить фрукты в емкость. Приготовить сироп - в кастрюле или сотейнике смешать воду и сахар, довести до кипения, плавно помешивая, кипятить 2-3 минуты.

Залить сиропом сливы, оставить на 3-4 часа (сливы должны пустить сок). Затем поставить на огонь, довести до кипения. Снять с плиты и оставить при комнатной температуре на ночь (это необходимо, чтобы сливы, как следует, пропитались сахарным сиропом).

На данном этапе важно запомнить, сколько варить сливовое варенье, чтобы оно точно было густым. Вам нужно сначала поставить емкость с плодами на огонь снова, довести до кипения, варить 2-3 минуты. Потом снять с плиты, остудить и повторить процедуру еще 2 раза, но в последний раз варить массу нужно 10-15 минут.

Как проверить, готово ли варенье: капнуть на блюдце капельку, и если она не растекается - лакомство готово.

В конце необходимо разлить варенье по заранее стерилизованным банкам, закатать крышками и убрать в теплое место для остывания.

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