Готовы поспорить, это самый вкусный тертый пирог с вареньем, который вы когда-либо пробовали.

Прелесть тертого пирога заключается в простоте его приготовления - для базового рецепта хватит четырех ингредиентов, которые есть на любой кухне. Данный рецепт требует еще нескольких компонентов, но все равно остается очень простым. Записывайте, как сделать тертый пирог - рецепт в материале.

Ароматный тертый пирог - рецепт классический с вареньем

Ингредиенты:

200 грамм сливочного масла;

3 стакана муки;

1 стакан сахара;

2 яйца;

соль и сода - на кончике чайной ложки;

1 пакетик ванильного сахара;

варенье - по вкусу.

Сахар, яйца, соду, соль и ванильный сахар смешать вилкой в одной емкости. Сливочное масло комнатной температуры переложить к вышеперечисленным ингредиентам, размять вилкой, затем взбить всю массу миксером. Постепенно засыпая муку, перемешивать ингредиенты вилкой до однородности. Разделить получившееся тесто на 2 части - 1\3 и 2\3 от общей массы. Ту, что меньше, убрать в морозилку на 1 час (времени может понадобиться меньше или больше в зависимости от мощности морозилки).

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Взять форму для выпекания или противень, застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Раскатать оставшуюся часть теста равномерно по плоскости. Сверху выложить варенье. Дождаться, пока первая часть теста замерзнет, достать ее и натереть на терке поверх заготовленного слоя пирога. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Остудить тертый пирог с вареньем в духовке полностью, подавать, посыпав сахарной пудрой (по желанию).

Так же точно, ничего в рецепте не меняя, можно сделать тертый пирог с яблоками, только вместо варенья для начинки использовать соответствующие фрукты. Их сорт и количество подбирайте на свое усмотрение.

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