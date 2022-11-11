В него можно добавлять перловку, ячневую крупу, овсяные хлопья и рис.

Рассольник - один из относительно простых в приготовлении супов, любимых многими.

В этой статье вы узнаете, как сделать рассольник быстро и легко.

Рассольник с печенью

Чтобы приготовить вкусный рассольник с печенкой вам понадобится:

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300 грамм куриной печени

150 грамм маринованных огурцов

2 картофеля

1 морковь

1 луковица

1 помидор

3 столовые ложки растительного масла

3 литра воды

соль

Этих ингридиентов хватит на достаточно большое количество порций. Рассмотрим, как варить рассольник.

Предварительно замоченную в воде печень нарезать кусочками. Порезать огурцы небольшими кубиками и протушить их несколько минут. Порезать лук полукольцами. Нарезать брусочками картофель и варить в кипящей воде до готовности. Добавить в кастрюлю обжаренные лук и морковь. Добавить нарезанные кубиками огурцы и печень. Через 5 минут добавить в блюдо нарезанный помидор. Через 10 минут выключить.

Какую крупу можно положить в рассольник

Особенность этого супа заключается в том, что он имеет множество вариантов приготовления. Вам не придется ломать голову над тем, какую крупу можно положить в рассольник, потому что выбор велик.

Кроме обычной перловки, в рассольник добавляют ячневую крупу, овсяные хлопья и рис. Например, рассольник с рисом и куриной печенкой мало кого оставит равнодушным.

Особенности приготовления

Как сделать рассольник кислым? Особый вкус рассольнику добавляют соленые огурцы. Однако некоторые кулинары используют обычный рассол.

Если вы готовите впервые, то выберите простой рецепт рассольника. С каждой готовкой будет проще, поэтому позднее вы сами будете знать, каким должен быть рассольник на вкус у настоящего кулинара.

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