Украинцы всегда умели и любили вкусно поесть, и имели много обрядовых блюд к разным праздникам. Традиционные блюда были и на День Петра и Павла 12 июля. К этому торжеству украинцы выпекали мандрики - это песочное печенье с творожной начинкой. Муку для выпечки наши предки использовали с нового урожая, поскольку на праздник начинали сенокос.
Существует легенда про это блюдо. Когда Петр и Павел путешествовали по миру, они брали с собой такую выпечку. Однажды кукушка украла у апостолов одну мандрику, за что Господь наказал этих птиц и отобрал у них голос на праздник. С тех пор 12 июля кукушки перестают куковать. Но если пение птиц ещё слышно, то это к несчастью.
Важно упомянуть, что вариаций этого блюда существует много, и трудно сейчас определить самую правильную. В разных регионах мандриками называли жареные пончики, запеченное печенье и даже сырники. Мы расскажем, как делать творожные мандрики - рецепт их доступен каждому.
Мандрики с творогом рецепт
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло - 200 г;
- разрыхлитель для теста - 5 г;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 500 г;
- сахар - 150 г;
- соль - щепотка.
Ингредиенты для начинки:
- творог - 300 г;
- яичный белок - 1 шт.;
- сахар - 300 г;
- мука - 30 г;
- ванильный сахар - щепотка.
Для смазывания теста:
- яичный желток - 1 шт.
Тесто для мандриков - обычное песочное. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками или натрите на терке. Смешайте с сахаром. Добавьте яйца и перемешайте смесь руками. Затем всыпьте муку с разрыхлителем и замесите однородное не липкое тесто. Долго не вымешивайте, иначе после запекания тесто станет твердым.
Выложите тесто между двумя слоями пергамента и раскатайте в тонкий слой толщиной примерно 5 мм. Поставьте в холодильник на 30 минут.
Для начинки смешайте все ингредиенты до однородности вилкой. Не пользуйтесь блендером, иначе начинка растечется.
Из охлажденного теста стаканом вырежьте кружки и положите на край каждого начинку. Защипните изделия. Готовить мандрики можно в любой форме - закрытыми, как пирожки, полуоткрытыми или полностью открытыми, как ватрушки. Нет единого мнения о самой правильной форме.
Смажьте мандрики сверху взбитым яичным желтком и выложите на противень. Поставьте в разогретую до 180° духовку и запекайте в духовку.
В традиционные мандрики кроме творога можно использовать в качестве начинки фрукты, варенье или мак. Также можно делать соленые мандрики с мясом.