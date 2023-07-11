Мандрики - украинская традиционная выпечка, которую наши предки выпекали на День Петра и Павла.

Украинцы всегда умели и любили вкусно поесть, и имели много обрядовых блюд к разным праздникам. Традиционные блюда были и на День Петра и Павла 12 июля. К этому торжеству украинцы выпекали мандрики - это песочное печенье с творожной начинкой. Муку для выпечки наши предки использовали с нового урожая, поскольку на праздник начинали сенокос.

Существует легенда про это блюдо. Когда Петр и Павел путешествовали по миру, они брали с собой такую выпечку. Однажды кукушка украла у апостолов одну мандрику, за что Господь наказал этих птиц и отобрал у них голос на праздник. С тех пор 12 июля кукушки перестают куковать. Но если пение птиц ещё слышно, то это к несчастью.

Важно упомянуть, что вариаций этого блюда существует много, и трудно сейчас определить самую правильную. В разных регионах мандриками называли жареные пончики, запеченное печенье и даже сырники. Мы расскажем, как делать творожные мандрики - рецепт их доступен каждому.

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Мандрики с творогом рецепт

Ингредиенты для теста:

сливочное масло - 200 г;

разрыхлитель для теста - 5 г;

яйца - 2 шт.;

мука - 500 г;

сахар - 150 г;

соль - щепотка.

Ингредиенты для начинки:

творог - 300 г;

яичный белок - 1 шт.;

сахар - 300 г;

мука - 30 г;

ванильный сахар - щепотка.

Для смазывания теста:

яичный желток - 1 шт.

Тесто для мандриков - обычное песочное. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками или натрите на терке. Смешайте с сахаром. Добавьте яйца и перемешайте смесь руками. Затем всыпьте муку с разрыхлителем и замесите однородное не липкое тесто. Долго не вымешивайте, иначе после запекания тесто станет твердым.

Выложите тесто между двумя слоями пергамента и раскатайте в тонкий слой толщиной примерно 5 мм. Поставьте в холодильник на 30 минут.

Для начинки смешайте все ингредиенты до однородности вилкой. Не пользуйтесь блендером, иначе начинка растечется.

Из охлажденного теста стаканом вырежьте кружки и положите на край каждого начинку. Защипните изделия. Готовить мандрики можно в любой форме - закрытыми, как пирожки, полуоткрытыми или полностью открытыми, как ватрушки. Нет единого мнения о самой правильной форме.

Смажьте мандрики сверху взбитым яичным желтком и выложите на противень. Поставьте в разогретую до 180° духовку и запекайте в духовку.

В традиционные мандрики кроме творога можно использовать в качестве начинки фрукты, варенье или мак. Также можно делать соленые мандрики с мясом.

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