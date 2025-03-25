В этом году пасхальное угощение может быть "в тренде".

Пасха 2025 для многих украинцев, измученных войной, будет в лучшем случае тихим семейным праздником. Но даже во времена, когда для радости поводов немного, хочется создать настроение и себе, и своим близким. Великий церковный праздник - отличный повод, особенно если вы привыкли сами делать пасхальную выпечку.

Новый тренд 2025 года - дубайский шоколад - распространился и на христианский праздник. В сети многие кулинары пекут дубайский кулич - рецепт его мы приводим ниже.

Как сделать дубайский кулич - пошаговая инструкция

Если вы в свое время попробовали дубайский шоколад с фисташковой пастой, и он вам понравился, то ничего не мешает совместить приятное с полезным. Вы можете испечь к празднику пасху, но с нотками востока - со вкусом того самого "заморского" угощения.

Видео дня

Ингредиенты:

600 граммов пшеничной муки;

300 мл молока 2.5%;

10 граммов сухих дрожжей;

50 граммов какао порошка;

150 граммов сахара;

50 граммов сливочного масла.

50 граммов теста катаифи или измельченного теста фило;

5 граммов фисташковой пасты;

20 граммов кунжутной пасты;

соль.

Растворить дрожжи в теплом молоке, добавить столовую ложку сахара и муки. Все это перемешать и оставить на 30 минут в теплом месте - так готовится классическая опара. В отдельной миске взбить яйца с сахаром, всыпать какао, положить сливочное масло, взбить миксером или венчиком до получения однородной массы. Взять 300 граммов муки, просеять ее в миску, туда влить опару и яичную смесь. Перемешать, накрыть полотенцем, оставить в теплом месте на 40-50 минут.

После того как тесто поднимется, замесить его руками, снова укутать в полотенце и снова подождать час. Затем разложить тесто по формам, бумажным или металлическим, и подождать полчаса. Это время нужно для "расстойки" теста - только спустя 30 минут можно ставить заготовки в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

В это время можно сделать начинку - соединить крошку теста катаифи или измельченного фило, кунжутную и фисташковую пасты. Все это посолить и перемешать, дождаться готовности самих куличей. Вынуть пасхи из духовки, остудить и заполнить начинкой с помощью кондитерского мешка. Для того чтобы вам удобнее было это делать, лучше вырезать серединку пасхи, а саму "шапочку" не выбрасывать - она потом закроет отверстия в выпечке.

Верх пасхального угощения украшайте по своему вкусу - можно полить выпечку классической белой глазурью или растопленным шоколадом, выложить цукаты, шоколадные украшения или традиционную разноцветную посыпку. Некоторые кулинары даже используют ореховую крошку - дубайская пасха в любом случае будет очень вкусной.

Вас также могут заинтересовать новости: