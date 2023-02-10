Вкусных супов много не бывает, поэтому в арсенале каждой хозяйки должен быть универсальный рецепт горохового супа. Ранее мы писали, какое оно-идеальное тесто на чебуреки, а сегодня раскроем секрет идеального горохового супа.
В общем, это блюдо, которое требует вашего времени. Быстро настоящий наваристый суп сделать трудно. Как готовить блюдо по традиционному рецепту знает каждая хозяйка, а как насчет супа копченостями?
Гороховый суп с копченостями-рецепт
Для приготовления необходимы:
- горох - 100 г;
- вода - 3 л;
- картофель - 4 шт;
- лавровый листок - 3 шт;
- соль и перец - по вкусу;
- копченые свинные ребрышки, или другое копченое мясо на ваш вкус;
- зелень - по вкусу;
- хлеб ржаной;
- масло растительное;
- любимая приправа - по вкусу.
Как приготовить гороховый супы с копченостями - технология
Такое блюдо стоит начать с приготовления крупы. Промойте горох под проточной водой несколько раз, поместите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она покрыла горох. Начинайте варить на умеренном огне. По мере выкипания добавляйте в горох небольшое количество холодной воды.
Подготовьте картофель: очистите его и порежьте кубиками. Когда горох сварился и превратился в нежное пюре, добавьте в кастрюлю больше воды, лавровые листья, соль по вкусу и порезанный картофель, а затем оставьте на огне до готовности картофеля.
Когда картофель в супе сварился, добавьте в суп копчености, порезанные произвольно. Оставьте на огне на 5 минут - и суп готов!
Наконец мы подробно разобрались, как сварить гороховый суп. Но вы можете удивить родных оригинальным дополнением к нему. Итак, давайте приготовим ржаные сухарики.
Нарежьте ржаной хлеб кубиками и поджарьте его на сковороде с добавлением масла и специй. Кстати, хорошо подойдет куриная приправа, если вы готовили гороховый суп с курицей.
Подавайте суп с зеленью и сухариками. Приятного аппетита!