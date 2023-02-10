УНИАН расскажет, как удивить родных наваристым супом с горохом.

Вкусных супов много не бывает, поэтому в арсенале каждой хозяйки должен быть универсальный рецепт горохового супа. Ранее мы писали, какое оно-идеальное тесто на чебуреки, а сегодня раскроем секрет идеального горохового супа.

В общем, это блюдо, которое требует вашего времени. Быстро настоящий наваристый суп сделать трудно. Как готовить блюдо по традиционному рецепту знает каждая хозяйка, а как насчет супа копченостями?

Гороховый суп с копченостями-рецепт

Для приготовления необходимы:

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горох - 100 г;

вода - 3 л;

картофель - 4 шт;

лавровый листок - 3 шт;

соль и перец - по вкусу;

копченые свинные ребрышки, или другое копченое мясо на ваш вкус;

зелень - по вкусу;

хлеб ржаной;

масло растительное;

любимая приправа - по вкусу.

Как приготовить гороховый супы с копченостями - технология

Такое блюдо стоит начать с приготовления крупы. Промойте горох под проточной водой несколько раз, поместите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она покрыла горох. Начинайте варить на умеренном огне. По мере выкипания добавляйте в горох небольшое количество холодной воды.

Подготовьте картофель: очистите его и порежьте кубиками. Когда горох сварился и превратился в нежное пюре, добавьте в кастрюлю больше воды, лавровые листья, соль по вкусу и порезанный картофель, а затем оставьте на огне до готовности картофеля.

Когда картофель в супе сварился, добавьте в суп копчености, порезанные произвольно. Оставьте на огне на 5 минут - и суп готов!

Наконец мы подробно разобрались, как сварить гороховый суп. Но вы можете удивить родных оригинальным дополнением к нему. Итак, давайте приготовим ржаные сухарики.

Нарежьте ржаной хлеб кубиками и поджарьте его на сковороде с добавлением масла и специй. Кстати, хорошо подойдет куриная приправа, если вы готовили гороховый суп с курицей.

Подавайте суп с зеленью и сухариками. Приятного аппетита!

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