Рассказываем, как варить гороховый суп, чтобы близкие просили добавки.

Гороховый суп - простое и вкусное первое блюдо, которое может приготовить даже новичок. Среди сотен рецептов сложно выбрать лучший, но нам это удалось - УНИАН предлагает уникальный вариант, как сделать гороховый суп с курицей, копченостями или вообще без мяса.

Вкуснейший суп гороховый - рецепт с мясом

Ингредиенты:

Горох лущеный - 300 г

Ребрышки копченые - 1 кг или куриное филе - 500 г

Сосиски копченые - 2-3 шт.

Картофель - 2-3 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное - 30 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Зелень - по вкусу

Вода - 3 л

В кастрюлю налить 3 литра воды, вскипятить ее, выложить промытый горох и нарезанное мясо (ребрышки). Варить 50-70 минут. Почистить картофель, нарезать кубиками, добавить в суп и варить еще 15-20 минут, предварительно достав оттуда мясо.

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Сосиски нарезать кружочками, если использовали ребрышки, то отделить мясо от костей. Лук и морковь почистить, измельчить и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Переложить мясо, сосиски и пассеровку в суп, варить 10-15 минут под крышкой. Добавить нашинкованную зелень, оставить на 5 минут на медленном огне, затем выключить плиту и подавать суп к столу.

Постный гороховый суп без мяса

Ингредиенты:

Горох сушеный - 2 стакана

Крупа овсяная - 4-6 ст. ложек

Картофель - 4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Масло растительное - 30 мл (по вкусу)

Зелень - по вкусу

Вода - 3 л

Промыть горох, картофель очистить, нарезать кубиками, так же поступить с луком. Морковь натереть на терке, вместе с луком обжарить на сковороде 3-5 минут. Кастрюлю с горохом довести до кипения, варить около 60 минут до разваривания гороха. Затем добавить овсянку, картофель и пассеровку, посолить, поперчить, варить еще 20-25 минут. Подавать суп, посыпав свежей зеленью.

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