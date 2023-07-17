Гороховый суп - простое и вкусное первое блюдо, которое может приготовить даже новичок. Среди сотен рецептов сложно выбрать лучший, но нам это удалось - УНИАН предлагает уникальный вариант, как сделать гороховый суп с курицей, копченостями или вообще без мяса.
Вкуснейший суп гороховый - рецепт с мясом
Ингредиенты:
- Горох лущеный - 300 г
- Ребрышки копченые - 1 кг или куриное филе - 500 г
- Сосиски копченые - 2-3 шт.
- Картофель - 2-3 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Масло растительное - 30 г
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Зелень - по вкусу
- Вода - 3 л
В кастрюлю налить 3 литра воды, вскипятить ее, выложить промытый горох и нарезанное мясо (ребрышки). Варить 50-70 минут. Почистить картофель, нарезать кубиками, добавить в суп и варить еще 15-20 минут, предварительно достав оттуда мясо.
Сосиски нарезать кружочками, если использовали ребрышки, то отделить мясо от костей. Лук и морковь почистить, измельчить и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Переложить мясо, сосиски и пассеровку в суп, варить 10-15 минут под крышкой. Добавить нашинкованную зелень, оставить на 5 минут на медленном огне, затем выключить плиту и подавать суп к столу.
Постный гороховый суп без мяса
Ингредиенты:
- Горох сушеный - 2 стакана
- Крупа овсяная - 4-6 ст. ложек
- Картофель - 4 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Масло растительное - 30 мл (по вкусу)
- Зелень - по вкусу
- Вода - 3 л
Промыть горох, картофель очистить, нарезать кубиками, так же поступить с луком. Морковь натереть на терке, вместе с луком обжарить на сковороде 3-5 минут. Кастрюлю с горохом довести до кипения, варить около 60 минут до разваривания гороха. Затем добавить овсянку, картофель и пассеровку, посолить, поперчить, варить еще 20-25 минут. Подавать суп, посыпав свежей зеленью.