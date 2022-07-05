Лето - сезон с большим разнообразием фруктов и ягод, когда можно приготовить уйму вкусных десертов, консервации и напитков из даров природы. Многие хозяйки используют черешню в качестве главного ингредиента для компота, а УНИАН расскажет, сколько и как его правильно варить.
- Компот из черешни летний с яблоками
- Компот из черешни и клубники
- Компот из черешни с мятой
- Компот из черешни и малины
Ранее мы говорили о том, как варится компот из вишни-пятиминутка и другие разновидности напитка.
Компот из черешни летний с яблоками
- вода - 1 л;
- черешня - 200 гр;
- сахар - 4 ст.л;
- яблоки - 1 шт.
На лето: яблоки промыть, удалить сердцевину и косточки, разрезать на дольки. Черешню промыть и убрать ветки. Взять сотейник, выложить в него яблоки и черешню, залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения, добавить сахар, поставить минимальный огонь и варить 25 минут. После этого компот остудить и, по желанию, убрать из него ягоды.
На зиму: черешню промыть, выложить в стерилизованные банки. В кастрюлю налить воды и всыпать сахар, сварить сироп. Кипящим сиропом залить ягоды в банке и закатать.
Компот из черешни и клубники
- вода - 1.5 л;
- сахар - 100 гр;
- черешня - 200 гр;
- клубника свежая - 200 гр.
На лето: клубнику промыть, удалить плодоножки, так же поступить с черешней. В кастрюлю налить воды, высыпать сахар и ягоды. Поставить огонь и дождаться, пока компот закипит. После этого сразу выключить и отставить в сторону.
На зиму: черешню и клубнику промыть, выложить в стерилизованные банки. В кастрюлю налить воды и всыпать сахар, сварить сироп. Кипящим сиропом залить ягоды в банке и закатать.
Компот из черешни с мятой
- вода - 1 л;
- сахар - 2 ст.л;
- черешня - 250 гр;
- мята перечная - 1 веточка.
На лето: черешню промыть, удалить плодоножки. Выложить в кастрюлю, туда же добавить мяту и влить воду. Поставить на огонь, довести до кипения и после закипания уменьшить огонь. С этого момента варить компот 10 минут, а затем добавить сахар. Снова довести до кипения и убрать с огня.
На зиму: черешню промыть, выложить в стерилизованные банки вместе с мятой. В кастрюлю налить воды и всыпать сахар, сварить сироп. Кипящим сиропом залить ягоды в банке и закатать.
Компот из черешни и малины
- вода - 1.5 л;
- черешня - 250 гр;
- малина - 100 гр;
- сахар - 2 ст.л.
На лето: черешню промыть, удалить листья и веточки, так же поступить с малиной. В кастрюлю налить воду, высыпать ягоды и поставить на огонь. Довести до кипения, затем огонь уменьшить и варить напиток 20 минут. Добавить сахар, перемешать до растворения и убрать кастрюлю с огня.
На зиму: черешню и малину промыть, выложить в стерилизованные банки вместе с мятой. В кастрюлю налить воды и всыпать сахар, сварить сироп. Кипящим сиропом залить ягоды в банке и закатать.