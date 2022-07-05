Как правильно варить компот, чтобы сохранить витамины, и как закрыть полезный напиток на зиму - узнайте в материале УНИАН

Лето - сезон с большим разнообразием фруктов и ягод, когда можно приготовить уйму вкусных десертов, консервации и напитков из даров природы. Многие хозяйки используют черешню в качестве главного ингредиента для компота, а УНИАН расскажет, сколько и как его правильно варить.

Ранее мы говорили о том, как варится компот из вишни-пятиминутка и другие разновидности напитка.

Компот из черешни летний с яблоками

вода - 1 л;

черешня - 200 гр;

сахар - 4 ст.л;

яблоки - 1 шт.

На лето: яблоки промыть, удалить сердцевину и косточки, разрезать на дольки. Черешню промыть и убрать ветки. Взять сотейник, выложить в него яблоки и черешню, залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения, добавить сахар, поставить минимальный огонь и варить 25 минут. После этого компот остудить и, по желанию, убрать из него ягоды.

На зиму: черешню промыть, выложить в стерилизованные банки. В кастрюлю налить воды и всыпать сахар, сварить сироп. Кипящим сиропом залить ягоды в банке и закатать.

Компот из черешни и клубники

вода - 1.5 л;

сахар - 100 гр;

черешня - 200 гр;

клубника свежая - 200 гр.

На лето: клубнику промыть, удалить плодоножки, так же поступить с черешней. В кастрюлю налить воды, высыпать сахар и ягоды. Поставить огонь и дождаться, пока компот закипит. После этого сразу выключить и отставить в сторону.

На зиму: черешню и клубнику промыть, выложить в стерилизованные банки. В кастрюлю налить воды и всыпать сахар, сварить сироп. Кипящим сиропом залить ягоды в банке и закатать.

Компот из черешни с мятой

вода - 1 л;

сахар - 2 ст.л;

черешня - 250 гр;

мята перечная - 1 веточка.

На лето: черешню промыть, удалить плодоножки. Выложить в кастрюлю, туда же добавить мяту и влить воду. Поставить на огонь, довести до кипения и после закипания уменьшить огонь. С этого момента варить компот 10 минут, а затем добавить сахар. Снова довести до кипения и убрать с огня.

На зиму: черешню промыть, выложить в стерилизованные банки вместе с мятой. В кастрюлю налить воды и всыпать сахар, сварить сироп. Кипящим сиропом залить ягоды в банке и закатать.

Компот из черешни и малины

вода - 1.5 л;

черешня - 250 гр;

малина - 100 гр;

сахар - 2 ст.л.

На лето: черешню промыть, удалить листья и веточки, так же поступить с малиной. В кастрюлю налить воду, высыпать ягоды и поставить на огонь. Довести до кипения, затем огонь уменьшить и варить напиток 20 минут. Добавить сахар, перемешать до растворения и убрать кастрюлю с огня.

На зиму: черешню и малину промыть, выложить в стерилизованные банки вместе с мятой. В кастрюлю налить воды и всыпать сахар, сварить сироп. Кипящим сиропом залить ягоды в банке и закатать.

Вас также могут заинтересовать новости: