Мягкие и нежные помадки из молока и сахара - это знакомые каждому ириски. Эта сладость стала очень популярной в СССР. Из ириса изготовляли небольшие мягкие конфеты квадратной формы, которые отлично подходят к чаю. Такие конфеты можно легко приготовить дома и порадовать близких и детей нежным карамельным вкусом десерта.
Ириски из сметаны
- Сметана жирностью не менее 20% - 750 мл.
- Сахар - 500 мл.
Читайте такжеЧто приготовить на Пасху: лучшие рецепты праздничных блюд и закусокСоединить сахар со сметаной и поставить на плиту на маленький огонь. Варить массу, пока она не загустеет и не пожелтеет. Периодически помешивать. Время варки зависит от желаемой консистенции конфет. Если варить сметану с сахаром 40 минут - ириски будут мягкими, а за 60 минут они станут плотными. Готовую массу разлить по формам (можно использовать форму для льда) и поставить в холодильник на 30 минут.
Ириски из молока и масла
- Сливочное масло - 15 г.
- Сахарная пудра - 100 г.
- Мед - 1 ст.л.
- Молоко теплое - 100 мл.
Масло растворить на антипригарной сковороде, понемногу всыпать сахарную пудру и растереть. Добавить мед (лучше жидкий), влить молоко и тщательно размешать. Варить ирис 30 минут и постоянно помешивать, чтобы он не подгорел и не прилип к стенке. Выключить ирис и быстр разлить по силиконовым формочкам, пока он не застыл. Оставить в холодильнике до полного остывания.
Ириски из сгущенного молока
- Сгущённое молоко - 150 г.
- Масло сливочное - 50 г.
- Мука пшеничная - 1 ст. л.
- Молоко сухое - 100 г.
- Вода - 50 мл.
Сливочное масло растопить на огне, добавить муку и обжарить до золотистого цвета. Добавить сгущенное молоко и помешивать 10 минут. Соединить сухое молоко с водой и добавить в сковороду. Варить примерно 30 минут, пока смесь не загустеет. Форму или контейнер выстелить пергаментом и вылить ирис. Разровнять поверхность ириса лопаткой и нарезать квадратиками. Оставить до полного остывания и извлечь из формы.
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