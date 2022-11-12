Как сделать заливной пирог с курицей и какие еще рецепты точно понравятся вашим близким - узнайте в материале УНИАН.

Пирог с курицей - оригинальный вариант ужина или обеда, который можно быстро приготовить для всей семьи. Сочетания могут быть самыми разными - курица с грибами, с луком, с картошкой или другими, не менее вкусными, ингредиентами. УНИАН подскажет, как сделать пирог с курицей и луком или другими овощами.

Ранее мы говорили о том, как приготовить заливной пирог на кефире или воде.

Пирог с курицей из слоеного теста с грибной начинкой

куриные бедра - 8 шт;

растительное масло - 1 ст.л;

копченый бекон - 8 ломтиков;

репчатый лук - 1 шт;

шампиньоны - 250 гр;

тимьян - 1\4 пучка;

мука - 2 ст.л;

куриный бульон - 400 мл;

молоко - 200 мл;

слоеное тесто - 400 гр;

яйца - 1 шт.

Курицу нарезать крупными кусками, жарить на растительном масле 5-8 минут до образования румяной корочки. Курицу достать, вместо нее положить на сковороду бекон, готовить 5 минут. Добавить нарезанные грибы и лук, а также измельченный тимьян - обжаривать 5-8 минут на среднем огне.

Видео дня

Всыпать муку, перемешать, влить молоко и бульон, выложить в сковороду курицу. Довести до кипения, тушить 30 минут на медленном огне. Выложить начинку в форму для запекания с высокими бортиками. Раскатать слоеное тесто, накрыть им форму для выпечки, отрезать лишние куски. Смазать тесто взбитым яичным желтком, выпекать в духовке 30 минут при 200 °C.

Заливной пирог с курицей, яйцами и сыром

яйца - 4 шт;

куриное филе - 300 гр;

петрушка, укроп - 1 пучок;

сыр - 100-150 гр;

соль, перец;

сахар - 1 ч.л;

сметана - 350 гр;

сливочное масло - 150 гр;

мука - 300 гр;

разрыхлитель - 0.5 ч.л;

кунжут.

Яйца (2 шт) отварить вкрутую, курицу тоже отварить и нарезать кусочками. Измельчить зелень, натереть сыр на терке, соединить с яйцами и курицей, посолить, поперчить, перемешать.

Приготовить тесто: взбить 2 яйца с сахаром и солью, добавить сметану и растопленное сливочное масло, еще раз взбить. Муку просеять, смешать с разрыхлителем, добавить в яичную массу.

Форму для запекания смазать маслом, вылить половину теста, выложить начинку, сверху залить оставшимся тестом. Посыпать кунжутом и запекать 30-35 минут при 180 °C.

Пирог с курицей и картошкой овощной

картофель - 2-3 шт;

морковь - 1 шт;

сливочное масло - 100 гр;

репчатый лук - 1 шт;

мука - 50 гр;

соль, перец;

тимьян - 0.5 ч.л;

куриный бульон - 350 мл;

куриное филе - 250 гр;

молоко - 180 мл;

зеленый горошек замороженный - 80 гр;

кукуруза замороженная - 80 гр;

слоеное тесто - 400 гр.

Картофель очистить, нарезать кубиками, морковь нарезать кружочками, выложить овощи в сотейник. Залить водой, довести до кипения, накрыть крышкой, варить на минимальном огне 8-10 минут. Слить жидкость, выложить овощи на тарелку.

На сковороде разогреть масло, обжарить на нем лук до золотистого цвета, затем добавить муку и специи, перемешать. Постепенно вливая на сковороду бульон и молоко, довести смесь до кипения. Готовить 2 минуты до тех пор, пока смесь не загустеет.

Выложить в сковороду курицу, горошек, кукурузу, морковь и картофель, перемешать, снять с огня. Тесто разделить пополам, раскатать два пласта. Один положить на дно формы для выпечки, разровнять. Выложить начинку, накрыть вторым пластом и закрепить края. Выпекать в духовке 35–40 минут при 220 °C.

Вас также могут заинтересовать новости: