Благодаря технологии приготовления такой пирог получается очень хрупким.

Тертый пирог – хрупкое, рассыпчатое и нежное лакомство. Готовится он из песочного теста, а прекрасной начинкой для него, в частности, является любимое повидло, варенье или джем.

Тертый пирог с вареньем

Мука - около 3 ст.

Сахар - 100 г

Масло сливочное - 100 г

Ванилин - 1 г

Разрыхлитель для теста - 1 г

Куриное яйцо - 1 шт.

Варенье ягодное - 1,5 ст.

Соединить в миске мягкое сливочное масло, сахар и ванилин. Перетереть их с помощью ложки.

Читайте такжеЗаварные кольца с творожным кремом: как приготовить нежный десертДобавить в масляно-яичную смесь куриное яйцо. Взбить с помощью миксера в крем.

Далее всыпать муку с разрыхлителем. Муку следует вводить постепенно, по мере надобности. Смешать все миксером, а затем перейти на ручной замес – в результате должно получиться мягкое и пластичное тесто.

Разделить тесто на две части, которые необходимо слегка заморозить.

Форму для выпечки выложить пекарским пергаментом. Первую часть теста натереть на крупной терке на дно формы. Борта пирога можно сформировать из жгутиков песочного теста.

Далее выложить варенье (оно не должно быть слишком жидким).

Поверх варенья распределить второй слой тертого на крупной терке подмороженного теста. Отправить форму на 30 минут в разогретую до 240°С духовку (если пирог тонкий – до 200-220°С).

Готовому пирогу нужно дать немного остыть, а затем нарезать на кусочки.

Тертый пирог с повидлом на маргарине

Мука - 2,5 ст.

Маргарин - 200 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 0,5 ст.

Сода - 0,5 ч. л.

Майонез - 2 ст. л.

Сок лимонный - 1 ст. л.

Повидло - 0,5 ст.

Муку размешать с содой, добавить натертый на терке маргарин. Хорошо руками растереть все на крошку.

Яйцо взбить с сахаром, добавить сок лимона и майонез, размешать.

Добавить яичную смесь к крошке и вымесить эластичное тесто. Разделить его на две почти одинаковые части, меньшую завернуть в пленку и положить в морозилку на 5-10 минут.

Противень застелить пекарской бумагой, смазанной маргарином. Больший кусок тонко раскатать на противень. Смазать вареньем или повидлом.

Достать из морозилки второй кусок и натереть на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности.

Отправить в разогретую до 200°С духовку на 20 минут – до румяности (ориентироваться следует на собственную духовку).

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН