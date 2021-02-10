Приготовить можно как сладкий пирог, так и, например, с мясной начинкой.

Приготовленный на кислом молоке пирог – очень нежная и аппетитная выпечка. А разнообразие начинок всегда будет открывать данный пирог с новым вкусом. Сладкую выпечку можно украсить сверху сахарной пудрой или полить глазурью, сгущенкой или вареньем.

Пирог на кислом молоке

Мука - 2-3 ст.

Кислое молоко - 1 ст.

Яйца - 2-3 шт.

Сахар - 1 ст.

Сода - 1 ч. л.

Фрукты, ягоды (любые по желанию) - 1 ст.

Первым делом нужно разогреть духовку до 180°С, ведь тесто готовится очень быстро.

Читайте такжеИдеальный пышный бисквит: как приготовить вкусную выпечкуСмешать в миске яйца и сахар, взбить их. Влить кислое молоко, перемешать, после чего всыпать муку с содой. Полученное тесто должно быть по консистенции, как густая сметана.

По желанию можно добавить любые ягоды, нарезанные фрукты. Чтобы пирог был более нарядный на вид, можно выложить их фигурно по дну формы.

Вылить тесто в предварительно смазанную маслом форму. Отправить его в духовку и выпекать до готовности, около 30 минут.

Пирог на кислом молоке с мясной начинкой

Для теста

Мука - 2-2, 5 ст.

Кислое молоко - 1 ст.

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Яйцо - 1 шт.

Сода - щепотка

Кунжут - для посыпки

Для начинки

Свинина - 400 г

Репчатый лук - 2 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Зелень - 3 ст. л.

Сливки или молоко - 3 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Яйцо слегка размешать с солью, влить простоквашу, добавить соду и масло. Хорошо размешать. Затем всыпать муку, сколько возьмет тесто (примерно уйдет 2-2,5 стакана). Оно должно быть достаточно мягким, слегка липким, но отставать от рук. Вымесить тесто на столе и оставить под полотенцем на 20 минут "отдохнуть".

Приготовление начинки. Мясо измельчить вместе с зубчиком чеснока и половиной луковицы. Остальной лук порезать тонкой соломкой, зелень измельчить и добавить в фарш. Добавить сливки или молоко, посолить, поперчить и перемешать.

Раскатать на столе тесто одним большим коржом, или разделить на две части и раскатать два меньше. Толщина теста должна быть не менее 8 мм.

Выложить в центр начинку, разровнять. Собрать края до середины и защипнуть, не оставляя зазоров через которые может вытечь сок во время выпекания.

Разровнять, перевернуть и раскатать скалкой до ровного и плоского круга. Перенести пирог на противень, застеленный пекарской бумагой и смазанный маслом. В середине сделать маленькое отверстие для выхода пара. Пирог можно аккуратно наколоть вилкой, чтобы не задеть дно. Смазать сливками или яйцом. Посыпать кунжутом.

Отправить выпекаться при температуре 180°С на 30 минут. Готовый пирог сбрызнуть водой, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. Затем можно разрезать и лакомиться мясным пирогом.

Пирог на кислом молоке с маком

Мука - 2 ст.

Кислое молоко - 1 ст.

Яйца - 3 шт.

Сахар - 0,5 ст.

Соль - щепотка

Сода - 1 ч. л.

Растительное масло - 2-3 ст. л.

Мак - 50 г

Замочить мак в горячей воде, чтобы он разбух и был готов к использованию.

Соединить муку с содой и перемешать.

Читайте такжеНеповторимый апельсиновый кекс: как приготовить ароматный десертВ другую миску вбить яйца, всыпать сахар и соль. Взбивать венчиком или миксером до появления пузырьков и увеличения массы в объеме. Влить простоквашу, перемешать.

Просеять муку с содой и замесить тесто для пирога. Напоследок влить растительное масло и снова перемешать. Готовое тесто по консистенции очень похоже на довольно густую сметану.

Откинуть на дуршлаг мак, чтобы стекла жидкость. Форму для пирога при необходимости смазать маслом, выложить половину теста, затем – слой подготовленного мака. Сверху на мак вылить оставшееся тесто.

Отправить пирог в духовку выпекаться при температуре 180-200°С примерно 45 минут. Готовность проверять зубочисткой: если, проткнув пирог, она выходит сухой – он готов. Выпеченный пирог охладить в форме, затем вынуть и подавать к столу.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН