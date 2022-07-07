Нежный, воздушный, легкий, с приятной кислой ноткой - очень вкусный пирог с безе и абрикосами.

Рассыпчатое песочное тесто, кисловатые абрикосы и воздушное безе - безупречное сочетание, которое никого не оставит равнодушным. Такой десерт под силу приготовить любому кулинару. В технологии приготовления нет ничего сложного, зато вкус запоминается надолго.

Пирог из песочного теста с абрикосами и безе

Пшеничная мука - 300 г.

Ванильный сахар - 1 чайн.л.

Разрыхлитель - 1 чайн.л.

Соль - 0.2 чайн.л.

Сахар - 8 стол.л.

Сливочное масло - 150 г.

Сметана - 2 стол.л.

Куриные яйца - 2 шт.

Кукурузный крахмал - 1 чайн.л.

Абрикосы - 600 г.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось. Муку просейте через сито. Смешайте муку с маслом до мелкой крошки с помощью вилки. Разделите яичный белок от желтка. Добавьте разрыхлитель, сметану и вбейте желтки. Замешивайте песочное тесто, пока оно не станет однородным и перестанет липнуть к рукам.

Выложите песочное тесто в форму для запекания и сформируйте бортики. Толщина теста должна быть одинаковой. На дне сделайте несколько проколов вилкой. Присыпьте тесто крахмалом. Абрикосы вымойте, удалите косточки и разрежьте ягоды на четвертинки. Выложите абрикосы на тесто, посыпьте 4 ложками сахара и поставьте в духовку на 20 минут при 200º.

Для приготовления безе выложите в глубокую миску яичные белки и 4 столовые ложки сахара. Взбивайте смесь миксером до устойчивой и пышной пены. При переворачивании посуды пена не должна вытекать.

Достаньте пирог с абрикосами из духовки и смажьте сверху пеной для безе. Пену можно выдавить из кулинарного мешка с насадкой, или просто выложить ложкой. Поставьте пирог в духовку ещё на 15 минут. Готовый пирог слегка остудите и подавайте на стол.

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