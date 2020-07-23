Рассыпчатое печенье на маргарине: рецепты вкусной домашней выпечки
Приготовленное на маргарине печенье простое, быстрое и очень вкусное. Тесто на нем получается достаточно удачным и вкусным в готовых изделиях.
Разнообразить вкус печенья можно добавив, например, варенье, джем, сухофрукты, орешки или шоколад.
Вкусное печенье на маргарине
- Мука - 400 мл
- Маргарин - 120 г
- Сахар - 100 мл
- Сода - 1/2 ч.л.
- Яйцо - 1 шт.
- Ванильный сахар - 1 ч.л.
Взбить сахар обычный и ванильный сахар с яйцом до получения пены.
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В микроволновке (или на водяной бане) растопить маргарин и добавить его к яичной смеси. Далее ввести соду, смешанную с просеянной мукой. Замесить тесто, разминая его, чтобы не было комочков. Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на полчаса.
Тонко раскатать тесто, сделать из него печенье с помощью различных форм. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать 12 минут в разогретой до 180°С духовке.
Песочное печенье "Ромашка"
- Мука - 500 г
- Маргарин - 300 г
- Сахар - 200 г
- Соль - по вкусу
- Ванилин - 5 г
- Куриные яйца - 2 шт.
- Сода пищевая - 5 г
- Повидло или джем - 100 г
В предварительно размягченный маргарин насыпать сахар, ванилин и соль, растереть с помощью столовой ложки или ручного венчика.
В полученную массу разбить яйца, продолжать взбивать до того момента, пока масса не увеличится в объеме и не станет белой.
В белую пышную массу просеять муку с содой. Замесить пастоподобное тесто, наполнить им кондитерский мешок установив насадку "звездочка".
На застеленный пергаментом противень отсаживаем печенье, а в центр каждого из них ложим повидло. Отправить противень с заготовками в духовку разогретую до 200°С, выпекать печенье в течение 10-15 минут. Остудить и подавать на стол.
Печенье на маргарине через мясорубку
- Пшеничная мука - 150 г
- Маргарин 50 г
- Сметана - 2 ст.л.
- Сахар - 50 г
- Разрыхлитель - 3 г
- Ванильный сахар - 5 г
- Сахарная пудра
Маргарин смешать со сметаной, сахаром, ванильным сахаром и небольшой щепоткой соли. Подсыпать муку и замесить однородное тесто.
Скатать тесто в шар, обернуть в пленку и отправить на 15-20 минут в морозильную камеру – немного подмерзшее тесто проще пропустить через мясорубку.
Перекрутить тесто на мясорубке. Отрезать "фарш" через каждые 4-5 см, выложить стожками на противень. Выпекать пропущенное через мясорубку печенье в предварительно раскаленной духовке при температуре 180°С примерно 25-30 минут. Остудив, посыпать сахарной пудрой.
Печенье на маргарине с орехом и корицей
- Мука - 500 г
- Сливочное масло - 100 г
- Маргарин - 100 г
- Куриные яйца - 1 шт.
- Кефир - 150 мл
- Сахар - 120 г
- Сода пищевая - 1 ч.л.
- Корица - 1 ч.л.
- Растительное масло - 2 ч.л.
- Мускатный орех - по вкусу
- Соль - по вкусу
Просеять в глубокую миску 450 г муки, добавить 1 чайную ложку соды, по вкусу соль и перемешать.
Разбить яйцо в большую миску с растопленным сливочным маслом и маргарином для выпечки. Высыпать половину сахара. Затем вылить кефир. Перемешать все ингредиенты в миске до однородной массы.
Высыпать муку частями в миску с жидкой основой. Перемешивая, замесить тесто и собрать его руками в комок.
Насыпать на рабочую поверхность стола немного муки и выложить тесто. Хорошо вымесить тесто, чтобы оно стало тугим и не прилипало к рукам. Затем положить его в пакет и убрать на 30 минут в холодильник.
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Разделить тесто на две части и выложить одну на присыпанный небольшим количеством муки стол. Посыпать тесто сверху небольшим количеством муки. Раскатать его в лепешки толщиной 1 см.
Перемешать в блюдце остаток сахара с одной чайной ложкой корицы. Равномерно посыпать этой смесью корж. Слегка вдавливая сахар в лепешку, пройтись сверху скалкой.
Печенье нарезать ромбиком с помощью ножа или фигурных форм.
Выложить печенье на смазанный небольшим количеством растительного масла противень. Затем аналогичным способом сделать печенье на второй противень. Выпекать в духовке, предварительно прогретой до 180°С, в течение 15-20 минут.
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