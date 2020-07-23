Рассыпчатое печенье на маргарине: рецепты вкусной домашней выпечки

Приготовленное на маргарине лакомство по-домашнему невероятно вкусное.

Приготовленное на маргарине печенье простое, быстрое и очень вкусное. Тесто на нем получается достаточно удачным и вкусным в готовых изделиях.

Разнообразить вкус печенья можно добавив, например, варенье, джем, сухофрукты, орешки или шоколад.

Вкусное печенье на маргарине

Мука - 400 мл

Маргарин - 120 г

Сахар - 100 мл

Сода - 1/2 ч.л.

Яйцо - 1 шт.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Взбить сахар обычный и ванильный сахар с яйцом до получения пены.

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В микроволновке (или на водяной бане) растопить маргарин и добавить его к яичной смеси. Далее ввести соду, смешанную с просеянной мукой. Замесить тесто, разминая его, чтобы не было комочков. Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на полчаса.

Тонко раскатать тесто, сделать из него печенье с помощью различных форм. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать 12 минут в разогретой до 180°С духовке.

Песочное печенье "Ромашка"

Мука - 500 г

Маргарин - 300 г

Сахар - 200 г

Соль - по вкусу

Ванилин - 5 г

Куриные яйца - 2 шт.

Сода пищевая - 5 г

Повидло или джем - 100 г

В предварительно размягченный маргарин насыпать сахар, ванилин и соль, растереть с помощью столовой ложки или ручного венчика.

В полученную массу разбить яйца, продолжать взбивать до того момента, пока масса не увеличится в объеме и не станет белой.

В белую пышную массу просеять муку с содой. Замесить пастоподобное тесто, наполнить им кондитерский мешок установив насадку "звездочка".

На застеленный пергаментом противень отсаживаем печенье, а в центр каждого из них ложим повидло. Отправить противень с заготовками в духовку разогретую до 200°С, выпекать печенье в течение 10-15 минут. Остудить и подавать на стол.

Печенье на маргарине через мясорубку

Пшеничная мука - 150 г

Маргарин 50 г

Сметана - 2 ст.л.

Сахар - 50 г

Разрыхлитель - 3 г

Ванильный сахар - 5 г

Сахарная пудра

Маргарин смешать со сметаной, сахаром, ванильным сахаром и небольшой щепоткой соли. Подсыпать муку и замесить однородное тесто.

Скатать тесто в шар, обернуть в пленку и отправить на 15-20 минут в морозильную камеру – немного подмерзшее тесто проще пропустить через мясорубку.

Перекрутить тесто на мясорубке. Отрезать "фарш" через каждые 4-5 см, выложить стожками на противень. Выпекать пропущенное через мясорубку печенье в предварительно раскаленной духовке при температуре 180°С примерно 25-30 минут. Остудив, посыпать сахарной пудрой.

Печенье на маргарине с орехом и корицей

Мука - 500 г

Сливочное масло - 100 г

Маргарин - 100 г

Куриные яйца - 1 шт.

Кефир - 150 мл

Сахар - 120 г

Сода пищевая - 1 ч.л.

Корица - 1 ч.л.

Растительное масло - 2 ч.л.

Мускатный орех - по вкусу

Соль - по вкусу

Просеять в глубокую миску 450 г муки, добавить 1 чайную ложку соды, по вкусу соль и перемешать.

Разбить яйцо в большую миску с растопленным сливочным маслом и маргарином для выпечки. Высыпать половину сахара. Затем вылить кефир. Перемешать все ингредиенты в миске до однородной массы.

Высыпать муку частями в миску с жидкой основой. Перемешивая, замесить тесто и собрать его руками в комок.

Насыпать на рабочую поверхность стола немного муки и выложить тесто. Хорошо вымесить тесто, чтобы оно стало тугим и не прилипало к рукам. Затем положить его в пакет и убрать на 30 минут в холодильник.

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Разделить тесто на две части и выложить одну на присыпанный небольшим количеством муки стол. Посыпать тесто сверху небольшим количеством муки. Раскатать его в лепешки толщиной 1 см.

Перемешать в блюдце остаток сахара с одной чайной ложкой корицы. Равномерно посыпать этой смесью корж. Слегка вдавливая сахар в лепешку, пройтись сверху скалкой.

Печенье нарезать ромбиком с помощью ножа или фигурных форм.

Выложить печенье на смазанный небольшим количеством растительного масла противень. Затем аналогичным способом сделать печенье на второй противень. Выпекать в духовке, предварительно прогретой до 180°С, в течение 15-20 минут.

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