Овсяное печенье - очень вкусная выпечка к чаю, которую легко приготовить дома.

Домашнее овсяное печенье очень нежное внутри и хрустящее снаружи. Сделать дома идеальное лакомство к чаю сможет даже тот кулинар, который раньше ничего не выпекал. По желанию в печенье можно добавить шоколад, орехи или изюм, а также сделать диетическую версию печенья.

Овсяное печенье классическое

Пшеничная мука - 100 г.

Яйцо крупное - 1 шт.

Сахар - 50 г.

Овсяные хлопья - 125 г.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Сода пищевая - 0.5 ч.л.

Соль по вкусу.

Лимонный сок - 0.5 ч.л.

Для приготовления печенья возьмите хлопья не быстрого приготовления, а такие, что долго варятся. Хлопья измельчить в чаше блендера. Яйцо взбить с солью и сахаром до однородности. В яичную массу добавить масло и соду. Добавить перемолотые хлопья и просеять муку. Замесить однородное тесто.

Тесто разделить на мелкие шарики. Присыпать стол мукой и раскатать печенье. Чтобы печенье было одинаковым по размеру, можно выдавить его стаканом. Выложить печенье на противень с пергаментом и выпекать 30-45 минут при 180°.

Овсяное печенье с шоколадом и орехами

Мука - 150 г.

Шоколад - 100 г.

Орехи - 100 г.

Овсяные хлопья - 120 г.

Яйца - 1 шт.

Сахар - 150 г.

Щепотка соли.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Сливочное масло - 100 г.

Масло заранее достать из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Шоколад и орехи порубить ножом. Хлопья измельчить в блендере. Смешать хлопья с мукой, солью и разрыхлителем.

Масло комнатной температуры смешать с сахаром и яйцом, затем добавить шоколад и орехи. Вмешать муку с хлопьями и хорошо перемешать. Оставить тесто на 1 час в холодильнике. Противень застелить бумагой для выпекания. Выложить печенье ложкой и выпекать 15 минут при 180°.

Овсяное печенье диетическое

Овсяные хлопья долгой варки - 2 стак.

Кокосовая стружка - 10 г.

Смесь сухофруктов - 30 г.

Орехи и семена - 30 г.

Яблочное пюре - 200 г.

Овсяные хлопья измельчить блендером. Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 минут. Орехи измельчить в блендере. Смешать овсяные хлопья, кокосовую стружку и смесь сухофруктов и орехов. Влить яблочное пюре и перемешать массу. Смочить руки холодной водой и сформировать печенье из теста. Выложить на противень с пергаментом и выпекать 15-20 минут при 180°.

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