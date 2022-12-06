Песочное печенье "Гусиные лапки" готовится просто и быстро, а его необычная форма и сахарная посыпка украсит праздничный стол.

Печенье "Гусиные лапки" традиционно готовится с добавлением творога. Это хрустящее лакомство, которое нравится не только детям, но и взрослым. Можно приготовить печенье "Гусиные лапки" на растительном масле, без яиц или на маргарине. Рецептов существует множество. Предлагаем вам несколько самых вкусных и проверенных рецептов на Новый год 2023.

Печенье "Гусиные лапки на 400 грамм творога"

Да-да, этот рецепт именно так и называется. Все потому, что в супермаркетах зачастую продают творог у пачках именно по 400 грамм, поэтому продвинутые домохозяйки рассчитали нужное количество ингредиентов именно под этот вес творога.

Творог - 400 г.

Сливочное масло - 200 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Мука - 350 г.

Сахар.

Муку смешать с разрыхлителем. Замороженное сливочное масло натереть на терке и смешать с мукой, добавить перетертый творог. Готовое тесто завернуть в пленку и оставить в холодильнике на один час.

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Достаем из холодильника, раскатываем, вырезаем стаканом кружочки, макаем в сахар, складываем пополам, опять обмакиваем в сахар и еще раз складываем пополам.

Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 20 минут при 200 градусах до золотистого цвета.

Печенье "Гусиные лапки" без яиц

У многих детей и взрослых бывает пищевая аллергия. Вот, рецепт печенья без яиц.

Творог - 350 г.

Масло сливочное - 150 г.

Мука - 300 г.

Сода - 1 ч.л.

Сахар - 100 гр

Ванильный сахар - 1 пакетик.

Замороженное сливочное масло ратереть на терке и перетереть с мукой, содой и ванильным сахаром. Затем к этой крошке добавить творог. Быстро замесить тесто, накрыть пленкой и убрать в холодильник.

Тесто раскать в 2-3 мм толщиной и стаканом вырезать кружочки. Обмакиваем одну сторону кружка в сахар и сворачиваем пополам, так что бы сахар был внутри. Затем сворачиваем ещё раз, обмакиваем в сахар ту сторону, которая будет сверху. Сверху четвертинки прижмите вилкой. Выпекать печенье на пергаменте около 15-18 минут при 200 градусах.

В этом рецепте вы можете заменить сливочное масло на маргарин, тогда у вас получится печенье "Гусиные лапки" на маргарине.

Отметим, что творожное печенье быстрое в приготовлении. Его легко передержать в духовке и пересушить. Поэтому будьте внимательны.

Важно. Также бытует мнение, что можно приготовить печенье "Гусиные лапки" без творога. Это не совсем так. Действительно, существует печенье, которое по форме такое же, как и "Гусиные лапки" и без творога в составе. Однако оно называется "Поцелуйчики" и готовится на дрожжевом тесте.

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