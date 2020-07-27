Как приготовить вкусный и нежный торт "Медовик" дома: простые рецепты

Самые распространенные способы приготовления популярного торта.

«Медовик» – это один из самых популярных видов тортов, который обычно состоит из трех-пяти медовых коржей с прослойками из масляно-сметанного крема.

Торт «Медовик»: классический рецепт

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Ингредиенты

Для коржей:

Яйца – 2 шт.

Мед – 2 ст. л.

Сахар – 1 стакан (200-250 г)

Мука – 3-4 стакана (500-550 г)

Масло сливочное - 50 г

Сода – 1 ч. л.

Для крема:

Молоко – 500 мл

Яйца – 2 шт.

Мука – 2 ст. л. (50 г)

Сахар – 150-200 г

Масло сливочное – 100 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Способ приготовления

Читайте такжеВкусный и нежный заварной крем: простые рецептыГотовим медовые коржи. В кастрюлю отправляем яйца, сахар, сливочное масло, жидкий мед и все перемешиваем. Далее ставим кастрюлю на маленький огонь, помешиваем массу до полного растворения кристаллов сахара.

Когда смесь станет горячей и сахар растворится, добавляем соду, – масса начнет пениться и увеличится в 2 раза. Энергично перемешиваем и держим массу на огне еще 0,5 минуты. Снимаем кастрюльку с огня и начинаем понемногу домешивать предварительно просеянную муку. Сначала тесто будет жидким и горячим, замешаем его ложкой – оно постепенно начнет густеть. Дальше тесто уже не будет горячим, оно станет приятно теплым, и его можно смело месить руками.

Должно получится мягкое, не сильно крутое тесто. Делим его на 8 равных частей, скатываем тесто в шарики, обсыпаем их мукой, чтобы не засохли, кладем на блюдо. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник.

Пока медовое тесто отдыхает на холоде, готовим заварной крем. В небольшой кастрюле соединяем муку, сахар, ванильный сахар, яйца и растираем венчиком в однородную смесь. Добавляем понемногу молоко и хорошо размешиваем массу до однородного состояния. Ставим на небольшой огонь. Непрерывно перемешиваем молочную массу, особенно на дне кастрюли, чтобы избежать образования мучных комков.

Как только заварной крем загустеет и начнет закипать, снимаем с плиты. В горячую заварную массу добавляем мягкое сливочное масло, размешиваем до полного растворения сливочного масла.

Читайте такжеРассыпчатое печенье на маргарине: рецепты вкусной домашней выпечкиКрем накрываем пищевой пленкой так, чтобы пленка легла прямо на его поверхность (чтобы не образовалась пленка при остывании). Охлаждаем крем до комнатной температуры. Заварной крем готов, можем приступать к выпечке медовых коржей.

Достаем по одному шарику теста из холодильника. На посыпанной мукой поверхности или прямо на пергаментной бумаге для выпечки тонко раскатываем медовые коржи.

Переносим корж на противень с пергаментной бумагой, и на ней же выпекаем. Выпекаем медовые коржи в предварительно разогретой до 180°С духовке 3-4 минуты или до золотистого цвета.

Сразу после выпечки, еще в горячем виде, сверху кладем тарелку или форму нужного диаметра, и обрезаем корж по форме.

Остывшие медовые коржи смазываем заварным кремом. Смазываем кремом бока и верх торта. Далее обильно посыпаем его измельченными в блендере остатками от коржей и украшаем по своему вкусу.

Торт «Медовик» со сметанным кремом

Еще один простой рецепт знакового с детства торта.

Ингредиенты

Для коржей:

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 200 г

Натуральный мед – 2-3 ст. л.

Сода – 1 ч.л.

Куриные яйца – 3 шт.

Мука – 320 г

Для крема:

Сметана – 800 г (не менее 30% жирности)

Сахар – 200 г

Способ приготовления

В большую кастрюлю наливаем воды, в нее ставим кастрюлю поменьше, (маленькая кастрюлька не должна касаться дна большой). Всю эту конструкцию ставим на огонь. В кастрюльку меньшего диаметра кладем кусочки масла, добавляем сахар и мед. Если мед засахарившийся, то кладем две ложки меда с небольшой горкой. Если мед жидкий, то отмеряем три ложки меда. Помешивая, нагреваем смесь на водяной бане.

Когда масло растает и смешается с медом и сахаром, у нас получится довольно жидкая однородная смесь. Если какие-то крупинки сахара не растворились, ничего страшного, они растворятся в ходе дальнейшего приготовления теста. Доводить до кипения смесь не нужно.

Помешивая, продолжаем нагревать смесь. Сода вступает в реакцию с медом, смесь светлет и увеличивается в объеме. Как только достигли данного эффекта, выключаем огонь, больше водяная баня нам не потребуется.

Взбиваем яйца, можно взбить вручную при помощи самого обычного веничка. Можно сильно не взбивать, главное смешать белки с желтками до однородной массы.

В теплую, но не горячую медовую массу, помешивая, вливаем взбитые яйца. Помешивая, порциями добавляем муку. Обычно медовая масса хорошо берет муку, без образования комочков.

Все как следует перемешиваем, пока не получим однородную массу. Тесто для Медовика получается желтое, ароматное и тягучее, на фото это хорошо видно. По консистенции оно чуть более плотное, чем тесто для шарлотки.

Читайте такжеЭффектный муссовый торт: как приготовить нежный десертБерем пекарскую бумагу (кальку), для экономии теста сразу рисуем окружность нужного нам диаметра (обводим крышку, тарелку или основание круглой формы). Удобно заранее сделать такие заготовки для всех коржей, но можно обойтись и двумя заготовками.

Обычной ложкой наносим тесто на бумагу, распределяем равномерно. На один корж идет примерно одна пятая часть приготовленного теста.

Противень с коржом ставим в предварительно прогретую духовку. Корж выпекаем до готовности при температуре 170-180 градусов, ориентировочно 5-6 минут. Время выпечки зависит от духовки и толщины коржа.

Испеченный медовый корж обычно красивого румяного цвета. Следим, чтобы корж не подгорел, иначе появится горчинка.

После первого коржа, отправляем в духовку следующие. Готовые коржи раскладываем на столе, чтобы остывали (стопкой не складываем). Сразу же чуть остывший корж ровняем по трафарету.

Готовим крем для торта. Берем свежую жирную сметану. Взбиваем миксером, постепенно добавляем сахар или сахарную пудру. У нас должен получится однородный сметанный крем.

Остывшие медовые коржи обильно перемазываем сметанным кремом. Также обильно обмазываем кремом верхний корж и бока торта.

Оставшиеся обрезки от коржей измельчаем в блендере. Соединяем их с измельченными грецкими орехами. Полученной смесью со всех сторон обсыпаем наш медовый тортик.

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