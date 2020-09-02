Для приготовления четырех порций понадобится 1 килограмм телятины.

Одесский ресторатор Савва Либкин в компании известного бизнесмена Евгения Чичваркина рассказал и показал, как приготовить сочный люля-кебаб. В прямом эфире из одесского ресторана "Дача" Либкин не только раскрыл тонкости приготовления мяса, но и обсудил с гостем ресторанный бизнес во время карантина, протесты в Беларуси и тонкости работы с мясом.

Отвечая на вопрос Либкина о том, готов ли он уехать из Лондона, чтобы заниматься госуправлением в Украине, Чичваркин заявил:

"Управлением, наверное, нет. Мне интересны реформы, изменения. Сидеть и окешивать небольшой бюджет, рассовывая по офшоркам что успел утащить, это не для меня. Здесь своих талантливых людей достаточно".

Говоря же о мясе, Чичваркин признался, что очень любит стейки, а на счет приготовления люля-кебаб пошутил: "Чтобы люля-кебаб не опадал (с шампура), нужно в процессе приготовления все произносить с кавказским акцентом!".

Но есть и серьезный лайфхак от Саввы Либкина на этот счет – замотать люля-кебаб в свиную жировую сетку.

"Чтобы сетка плавилась и тем самым не давала вытапливаться жиру из кебаба", - пояснил Савва.

Как приготовить люля-кебаб?

Ингредиенты:

(на 4 порции)

1 кг телятины

100 г сала

1 средняя горькая луковица

1 ч.л. молотой зиры

2-3 веточки кинзы и петрушки

300 г свиной жировой сетки

соль и перец

Приготовление:

Телятину, освобожденную от жил и пленок, мелем на мясорубке вместе с салом.

Кинзу, петрушку и репчатый лук рубим ножом и смешиваем с фаршем. Солим, перчим, добавляем молотую зиру.

Выбиваем фарш руками до гладкости и блеска. Фарш должен приобрести плотную, чуть резиновую консистенцию.

Слегка проворачивая достаточно широкий шампур, мы ладонью обжимаем вокруг него фарш. Сверху сформированный кебаб обволакиваем свиной жировой сеткой. Кладем нанизанный кебаб на один час в нулевую камеру холодильника.

Жарят кебаб традиционно на шампурах, что предполагает некую сноровку и опыт. Но можно вполне обойтись решеткой или даже железным листом, которые помещают над углями.

Лайфхак от шефа: когда жир с кебаба попадает на угли, появляется пламя. Чтобы избавиться от огня, достаточно просто посыпать угли солью.

Рецепты от Саввы Либкина: что приготовить

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Автор: УНИАН