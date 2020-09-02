Как приготовить люля-кебаб / фото Савва Либкин

Одесский ресторатор Савва Либкин в компании известного бизнесмена Евгения Чичваркина рассказал и показал, как приготовить сочный люля-кебаб. В прямом эфире из одесского ресторана "Дача" Либкин не только раскрыл тонкости приготовления мяса, но и обсудил с гостем ресторанный бизнес во время карантина, протесты в Беларуси и тонкости работы с мясом.

Отвечая на вопрос Либкина о том, готов ли он уехать из Лондона, чтобы заниматься госуправлением в Украине, Чичваркин заявил:

Как приготовить люля-кебаб / фото Савва Либкин

"Управлением, наверное, нет. Мне интересны реформы, изменения. Сидеть и окешивать небольшой бюджет, рассовывая по офшоркам что успел утащить, это не для меня. Здесь своих талантливых людей достаточно".

Говоря же о мясе, Чичваркин признался, что очень любит стейки, а на счет приготовления люля-кебаб пошутил: "Чтобы люля-кебаб не опадал (с шампура), нужно в процессе приготовления все произносить с кавказским акцентом!".

Но есть и серьезный лайфхак от Саввы Либкина на этот счет – замотать люля-кебаб в свиную жировую сетку.

Как приготовить люля-кебаб / фото Савва Либкин

"Чтобы сетка плавилась и тем самым не давала вытапливаться жиру из кебаба", - пояснил Савва.

Как приготовить люля-кебаб?

Ингредиенты:

(на 4 порции)

  • 1 кг телятины
  • 100 г сала
  • 1 средняя горькая луковица
  • 1 ч.л. молотой зиры
  • 2-3 веточки кинзы и петрушки
  • 300 г свиной жировой сетки
  • соль и перец

Приготовление:

  • Телятину, освобожденную от жил и пленок, мелем на мясорубке вместе с салом.
  • Кинзу, петрушку и репчатый лук рубим ножом и смешиваем с фаршем. Солим, перчим, добавляем молотую зиру.
  • Выбиваем фарш руками до гладкости и блеска. Фарш должен приобрести плотную, чуть резиновую консистенцию.
  • Слегка проворачивая достаточно широкий шампур, мы ладонью обжимаем вокруг него фарш. Сверху сформированный кебаб обволакиваем свиной жировой сеткой. Кладем нанизанный кебаб на один час в нулевую камеру холодильника.
  • Жарят кебаб традиционно на шампурах, что предполагает некую сноровку и опыт. Но можно вполне обойтись решеткой или даже железным листом, которые помещают над углями.

Лайфхак от шефа: когда жир с кебаба попадает на угли, появляется пламя. Чтобы избавиться от огня, достаточно просто посыпать угли солью.

Рецепты от Саввы Либкина: что приготовить

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Автор: УНИАН