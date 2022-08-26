Сырный хлеб и хлеб со шпинатом - необычная, но простая в приготовлении выпечка.

После дегустации свежего домашнего хлеба со сногсшибательным ароматом вам больше не захочется покупать эту выпечку в магазине. УНИАН собрал оригинальные рецепта хлеба, которыми можно побаловать себя без повода или удивить гостей на праздничном столе.

Если же вас интересует классический рецепт хлеба, то читайте на нашем сайте, как сделать хлеб дома.

Зеленый хлеб со шпинатом

Шпинат (свежий или замороженный) - 300 г.

Мука - 500 г.

Сухие дрожжи - 12 г.

Сливочное масло - 75 г.

Вода - 130 мл.

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Сливки жирные - 2 ст. л. (можно заменить сметаной).

Сливочное масло и панировочные сухари для смазывания формы.

Шпинат измельчить в блендере или в мясорубке, после чего отжать воду руками. Соединить дрожжи и муку. Измельченный шпинат смешать с яйцом, растопленным сливочным маслом и сливками. Затем соединить муку с дрожжами и шпинатную смесь, влить воду, слегка перемешать. Оставить на 10 минут.

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Вымешивать тесто около 5 минут, затем добавить соль и сахар. Вымесить ещё пару минут, пока тесто не станет мягким, упругим и однородного зеленого цвета. Накрыть тесто пленкой и полотенцем, оставить на 15 минут. Затем ещё раз обмять тесто и выложить в смазанную маслом и сухарями форму. Оставить ещё на 30 минут. Выпекать при 180° 35 минут.

Томатный хлеб

Томатная паста - 100 г.

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Дрожжи сухие - 1 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Мука - 450 г.

Вода - 200 г.

Сушеный базилик - 0,5 ч.л.

Томатную пасту развести водой и добавить сахар. Добавить в пасту дрожжи и оставить на 5 минут. Добавить масло, базилик и соль, просеять муку и замесить тесто. Оставить его на 20 минут. Затем ещё раз обмять, накрыть пленкой и полотенцем и оставить на 1 час.

Сформировать из теста батон и выложить в присыпанную мукой форму для выпечки. Накрыть полотенцем и оставить тесто на 1 час, пока оно не поднимется в два раза. Разогреть духовку до 200°. Сбрызнуть батон водой и выпекать 45 минут.

Хлеб с сыром и чесноком

Мука - 350 г

Вода - 250 мл.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

дрожжи сухие - 1,5 ст.л.

Масло сливочное - 50 г.

Чеснок сушеный - 1 ст. л. (или 2 свежих зубчика)

Сыр - 100 г.

В теплой воде развести дрожжи и сахар. Оставить настаиваться на 15 минут. Добавить дрожжевую смесь и соль в муку. Замесить густое тесто и оставить в теплом месте на 1 час. Растопить сливочное масло и измельчить чеснок. Смешать масло с чесноком. Сыр натереть на терке.

Из теста сформировать небольшие шарики. Окунуть их в масляно-чесночную смесь верхом и выложить вплотную в форму для запекания, чтобы они слиплись. Посыпать хлеб тертым сыром и выпекать 30 минут при 180°.

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