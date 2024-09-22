Очень простые в приготовлении ленивые пирожки обязательно понравятся всей семье.

Если нет времени или сил готовить сложный ужин - вас выручат ленивые пирожки с колбасой. Это самое простое блюдо, которое можно представить. Просто смешайте все ингредиенты для теста и пожарьте на сковороде, словно оладьи. Ленивые пирожки с колбасой на кефире всегда получаются пышными и не опадают, а накормить ими можно всю семью.

Ленивые пирожки с колбасой и сыром на кефире

Ингредиенты:

кефир - 250 мл;

яйцо - 1 шт.;

мука - 8 стол. л.;

колбаса вареная - 200 г;

сыр - 150 г;

сахар - 2 чайн. л.;

соль - щепотка;

сухие дрожжи - 1 чайн. л.;

сливочное масло - 40 г;

подсолнечное масло для жарки - 2 стол. л.

Дрожжи можно заменить содой, а сливочное масло - подсолнечным.

Яйцо, кефир и сливочное масло заранее достаньте из холодильника. Для пышности желательно чтобы все ингредиенты были одной температуры.

Сливочное масло растопите в микроволновке, смешайте с кефиром. Всыпьте сахар, соль, дрожжи и 2 ложки муки. Перемешайте до однородности и оставьте опару настояться на 5-10 минут. Если готовите блюдо на соде, то сразу переходите к следующему действию.

Пока настаивается опара, натрите сыр на терке и нарежьте колбасу кубиком. В миску с кефиром вмешайте начинку и остальную муку. По желанию добавьте зеленый лук или другую зелень. Замесите густое липкое тесто.

На сковороде разогрейте подсолнечное масло. Выкладывайте тесто ложкой и готовьте ленивые пирожки на кефире с колбасой примерно по 5 минут с каждой стороны. Во время приготовления сделайте огонь небольшим и накройте сковороду крышкой, чтобы изделия не были сырыми внутри.

Вас также могут заинтересовать новости: