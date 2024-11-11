Ромовая баба по нашему рецепту получится даже у новичков в кулинарии.

Сочная ромовая баба с помадкой у многих является любимым рецептом. Сочетание ароматного теста и терпкой начинки не оставит равнодушным ни одного сладкоежку. Почему пирожное называется ромовая баба? Десерт похож на пасхальную выпечку, которую в некоторых регионах Украины называют "бабкой". А ром, как понятно из названия, входит в состав пропитки.

Многих кулинаров пугает ромовая баба - рецепт кажется очень сложным. На самом деле этот десерт могут приготовить даже новички, хотя ингредиентов в нем действительно много. Мы собрали два удачных рецепта - классический и быстрый бездрожжевой.

Ромовая баба - рецепт СССР по ГОСТу

Ингредиенты для теста:

мука - 250 г;

вода - 100 мл;

маргарин - 100 г;

яйца - 2 шт.;

дрожжи сухие - 17 г;

изюм - 50 г;

ром - 70 мл;

сахар - 1 стол. л.;

щепотка соли.

Ингредиенты для пропитки:

вода - 250 мл;

сахар - 150 мл;

ром - 40 мл.

Ингредиенты для глазури:

вода - 150 мл;

сахар - 120 мл;

лимонный сок - 0,5 чайн. л.

Изюм для теста залейте ромом и оставьте на 3 часа. Дрожжи залейте теплой водой, смешайте с сахаром и щепоткой соли и дайте постоять 10 минут.

В большой миске взбейте яйца венчиком, добавьте размягченный маргарин и влейте дрожжевую смесь. Постепенно всыпьте муку и замесите однородное тесто, пока оно не перестанет липнет к рукам. Удобно делать это тестомесом.

Оставьте тесто под полотенцем на 40 минут, затем вмешайте в него изюм и уберите ещё на 30 минут. Наполните тестом смазанные маслом формы на 1/3 и оставьте на 15 минут. Запекайте 30 минут при 180°.

Для пропитки смешайте воду с сахаром и доведите до кипения. Добавьте в сироп ром. Окуните каждую ромовую бабу в жидкость. Для приготовления глазури воду с сахаром варите до загустения и влейте лимонный сок. Затем поставьте кастрюлю с помадкой в емкость с холодной водой и помешивайте, пока остывшая масса не станет белой и густой. Нанесите глазурь на кексы и подавайте к столу.

Ромовая баба с шоколадом и вишней в микроволновке

Ингредиенты:

мука - 200 г;

яйца - 3 шт.;

сахар - 180 г;

вишневый сок - 200 мл;

ром - 3 стол. л.;

щепотка соли;

шоколад - 100 г.

Яйца взбейте венчиком до появления пышной пены. Добавьте сахар и теплую воду. Понемногу вмешивайте муку и замесите густое тесто.

Форму для выпечки смажьте маслом и наполните тестом. Запекайте бабу в микроволновке 5-8 минут при полной мощности. Дайте выпечке остыть, затем окуните в смесь вишневого сока и рома. Перед подачей полейте ромовые бабы - помадка готовится из растопленного на водяной бане шоколада.

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