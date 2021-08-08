Мед - природный источник витаминов и полезный ингредиент для выпечки.

Уникальный продукт, который использовал в своей лечебной практике сам Гиппократ. Он говорил, что употреблять мед нужно ежедневно, потому что он способен укрепить иммунитет и насытить организм огромным количеством полезных веществ.

Диетолог-нутрициолог Соломия Наум насчет меда говорит:

Мед ошибочно считают хорошей альтернативой сахара. Но это не так! В основном он состоит из фруктозы, а ее чрезмерное употребление является вредным для здоровья, потому что в организме она расщепляется до глюкозы, которая в свою очередь, при избытке превращается в жир. То есть вы будете набирать лишний вес от меда так же, как от сахара. Чрезмерное употребление фруктозы (а то есть меда) приводит к так называемому "метаболическому синдрому" - увеличение массы висцерального, внутреннего жира, снижение чувствительности к инсулину, как следствие ожирения, нарушение работы печени, сердечно-сосудистые заболевания. Особенно опасно и не здорово пить воду с медом натощак - это создает большую нагрузку на поджелудочную железу.

Соломия считает, что в день можно употреблять не более 1-2 ч.л в день. А летом, если вы едите много ягод и фруктов, то от меда стоит отказаться вообще. Если хотите подсластить блюдо, используйте экстракт стевии.

Ранее мы составляли подборку рецептов с яблоками, а сейчас предлагаем несколько блюд из меда.

Сладости из меда - творожно-медовый торт

Десерт получается небольшой: высота - 6 см, диаметр - 12 см. Если хотите, чтобы он был больше, увеличивайте количество продуктов.

мука пшеничная - 180 гр;

мед - 2 ст.л;

яйцо куриное - 2 шт;

сахар - 250 гр;

сода - 2\3 ст.л;

разрыхлитель - 2\3 ст.л;

творог - 400 гр;

масло сливочное - 50 гр;

желток яичный - 2 шт;

ванилин - на кончике ножа.

В емкость всыпать 150 гр сахара, соду, разрыхлитель, яйца и мед. Взбить миксером на максимальной мощности. Сделать "водяную баню", поставить на нее тесто и подогревать, помешивая ложкой. Делать так, пока масса не увеличится в 2 раза. Затем снять с огня и дать остыть.

Добавить муку и замесить тесто. Убрать в холодильник на 3-4 часа. Затем достать и руками, подсыпая муку, разделить на 3 части. Застелить противень пергаментом и на нем сформировать 3 лепешки диаметром 15 см. Разогреть духовку и выпекать лепешки 5 минут при 150°C. Снять с пергамента горячими, иначе прилипнут. Выложить на тарелку, обрезать края так, чтобы получился ровный круг, а остатки отправить обратно в духовку.

Читайте такжеНежнейшие сырники: как приготовить пышные и аппетитные вкусностиВзять кастрюлю, положить в нее творог, яичный желток, сахар и ванилин. Взбить блендером до однородности. Добавить масло, поставить на плиту. Варить, помешивая, до того момента, пока не образуются пузыри. Продолжая мешать, варить еще 2-3 минуты. По консистенции масса должна напоминать густую манную кашу.

Перемазать все коржи кремом, пока он не остыл. Обрезки из духовки достать, покрошить и посыпать ими торт. Остудить в комнате, убрать в холодильник на 4-5 часов.

Кексы с медом - постная выпечка

кипяченая теплая вода - 250 мл;

мед - 2 ст.л;

сахар - 0.5 стакана;

масло растительное - 0.5 стакана;

мука пшеничная - 1.5-2 стакана;

сода (не гашеная) - 1.5 ч.л;

соль - 1 щепотка.

Вылить в емкость воду, добавить мед, сахар, соль и масло. Тщательно размешать. Муку смешать с содой, просеять и соединить с медовой смесью. Перемешать венчиком до состояния однородности. По консистенции должно напоминать тесто для оладьев, но более жидкое. По желанию можно добавить сухофрукты или орехи

Разлить по формочкам на 2\3 высоты, выпекать при 200°C около 20 мин.

Яблочный пирог с медом

соль - 0.5 ч.л;

мед - 3 ст.л;

разрыхлитель - 1 пакет;

сахар - 1 стакан;

яйца - 3 шт;

масло сливочное - 150 гр;

ванильный сахар - 1 пакет;

мука пшеничная - 250 гр;

яблоки - 500 гр.

Яблоки вымыть, почистить и порезать на небольшие кусочки. Сбрызнуть лимонным соком и оставить. Яйца взбить с сахаром и ванилью до густой пены, добавить соль и растопленное масло, снова взбить. Добавить разрыхлитель, мед и муку. Перемешать и выложить яблоки. Снова тщательно перемешать, чтобы равномерно распределить фрукты по тесту.

Форму для выпечки смазать маслом, выложить тесто. Выпекать при 200°C около 30 мин.

Пахлава медовая - любимое восточное лакомство

сахар (для сиропа) - 1 стакан;

разрыхлитель - 1 ч.л;

сметана - 3 ст.л;

молоко - 250 мл;

масло сливочное - 60 гр;

мука пшеничная - 3.5 стакана;

мед (для сиропа) - 1 ч.л;

соль - щепотка;

вода (для сиропа) - 1 стакан.

В емкость вылить молоко, добавить растопленное масло, сметану, соль. В отдельной посуде смешать муку с разрыхлителем. К ним затем добавить жидкие ингредиенты. Накрыть пленкой и дать настояться 10-15 минут.

Читайте такжеБлюда из творога: 5 простых и вкусных рецептовРазделить тесто на 4 части. Раскатать в тонкий пласт, дать немного обветриться. Свернуть в плоский рулет шириной 4-5 см. Чем больше слоев, тем вкуснее пахлава. Последний край смазать водой и завернуть, чтобы десерт не расклеился.

Нарезать рулет под углом, обжарить каждый кусочек на масле с двух сторон. Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Из одной части теста получается примерно 12 штук пахлавы.

Для сиропа вскипятить стакан воды со стаканом сахара, затем добавить мед. Окунать пахлаву по очереди в сироп и выкладывать на блюдо. По желанию в конце можно посыпать орехами.

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Автор: Кристина Кащавцева