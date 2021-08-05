В августе начинается сезон первых яблок. В этом месяце собирают первый урожай спелых фруктов. Хранятся яблоки недолго, так что стоит приготовить из них яркую закуску или ароматную выпечку. Этот фрукт прекрасно сочетается с курицей, овощами и другими фруктами. Из яблок также делают заготовки на зиму.
19 августа христиане отпразднуют Яблочный Спас. Это хороший повод вспомнить простые и вкусные рецепты с яблоками и подготовиться к празднованию. Ранее УНИАН рассказывал, какие аппетитные блюда из творога можно приготовить дома.
Яблочное повидло
- Кислые яблоки – 2,5 кг.
- Сахар - 1,5 кг.
Яблоки помыть и почистить, удалить семена. Выложить на противень и поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запеченные яблоки измельчить в блендере и пропустить через сито. Переложить пюре в кастрюлю и всыпать весь сахар. Варить на сильном огне примерно 30 минут. Если повидло отстает от стенок кастрюли и не растекается, значит оно готово.
Яблочные оладьи
- Сахар - 3 ст.л.
- Яблоко - 3 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Ванилин - щепотка.
- Соль - щепотка.
- Пшеничная мука - 1 стакан.
- Сода на кончике ножа.
Яблоки очистить от кожуры и семечек. Натереть на крупной терке или в блендере. Смешать яблоки с сахаром и яйцами. Добавить ваниль и соду. Постепенно вмешать муку. Разогреть сковороду с маслом и обжаривать оладьи несколько минут с двух сторон.
Куриные грудки с яблоком
- Куриные грудки - 3 шт.
- Крупное яблоко - 1 шт.
- Куриный бульон - 1 ст.
- Чернослив - 150 г.
- Горчица в зернах - 2 ст.л.
- Сливки 20 % - 100 г.
- Лук - 1 шт.
- Масло для жарки.
Яблоко очистить от кожуры и семян. Лук и яблоко порезать и обжарить на сковороде до мягкости. Добавить бульон, нарезанный чернослив и горчицу. Тушить 5 минут. Крупно порезать куриную грудку и положить в сковороду. Тушить под крышкой 15 минут. Влить в блюдо сливки, посолить и поперчить, по вкусу добавить зелень. Выключить огонь и оставить под крышкой на 5 минут.
Пончики с яблоками
- Яблоки - 4 шт.
- Молоко - 0,5 ст.
- Кефир - 0,5 ст.
- Дрожжи живые 50 г.
- Сахар - 150 г.
- Яйца - 1 шт.
- Мука - 400 г.
Читайте такжеСочный ароматный шашлык: 5 рецептов любимого блюда, советы по выбору мяса и видам маринадаМолоко и кефир смешать и подогреть до комнатной температуры. Вмешать в молочную смесь дрожжи. Вбить яйцо и ложку сахара. Перемешать тесто и влить масло. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить тесто на час. Яблоки натереть на крупной терке и смешать с остальным сахаром.
Тесто разделать на одинаковые куски и раскатать в шарики. Каждый пончик наполнить яблочной начинкой и защипнуть. Сформированные пончики оставить на 10 минут и обжарить в сковороде с большим количеством масла. Готовые пончики выложить на салфетку, чтобы стек жир.
Салат с яблоком и ветчиной
- Морковь - 2 шт.
- Ветчина - 300 г.
- Свежий огурец - 2 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Консервированный горошек - 250 г.
- Майонез.
Морковь отварить до готовности (30 минут), остудить и очистить. Ветчину, огурцы, очищенные яблоки и морковь нарезать кубиками. Перемешать ингредиенты, добавить горошек, посолить и заправить майонезом.
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