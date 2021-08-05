Яблоки можно использовать в мясном блюде или в начинке для выпечки.

В августе начинается сезон первых яблок. В этом месяце собирают первый урожай спелых фруктов. Хранятся яблоки недолго, так что стоит приготовить из них яркую закуску или ароматную выпечку. Этот фрукт прекрасно сочетается с курицей, овощами и другими фруктами. Из яблок также делают заготовки на зиму.

19 августа христиане отпразднуют Яблочный Спас. Это хороший повод вспомнить простые и вкусные рецепты с яблоками и подготовиться к празднованию. Ранее УНИАН рассказывал, какие аппетитные блюда из творога можно приготовить дома.

Яблочное повидло

Кислые яблоки – 2,5 кг.

Сахар - 1,5 кг.

Яблоки помыть и почистить, удалить семена. Выложить на противень и поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запеченные яблоки измельчить в блендере и пропустить через сито. Переложить пюре в кастрюлю и всыпать весь сахар. Варить на сильном огне примерно 30 минут. Если повидло отстает от стенок кастрюли и не растекается, значит оно готово.

Яблочные оладьи

Сахар - 3 ст.л.

Яблоко - 3 шт.

Яйца - 2 шт.

Ванилин - щепотка.

Соль - щепотка.

Пшеничная мука - 1 стакан.

Сода на кончике ножа.

Яблоки очистить от кожуры и семечек. Натереть на крупной терке или в блендере. Смешать яблоки с сахаром и яйцами. Добавить ваниль и соду. Постепенно вмешать муку. Разогреть сковороду с маслом и обжаривать оладьи несколько минут с двух сторон.

Куриные грудки с яблоком

Куриные грудки - 3 шт.

Крупное яблоко - 1 шт.

Куриный бульон - 1 ст.

Чернослив - 150 г.

Горчица в зернах - 2 ст.л.

Сливки 20 % - 100 г.

Лук - 1 шт.

Масло для жарки.

Яблоко очистить от кожуры и семян. Лук и яблоко порезать и обжарить на сковороде до мягкости. Добавить бульон, нарезанный чернослив и горчицу. Тушить 5 минут. Крупно порезать куриную грудку и положить в сковороду. Тушить под крышкой 15 минут. Влить в блюдо сливки, посолить и поперчить, по вкусу добавить зелень. Выключить огонь и оставить под крышкой на 5 минут.

Пончики с яблоками

Яблоки - 4 шт.

Молоко - 0,5 ст.

Кефир - 0,5 ст.

Дрожжи живые 50 г.

Сахар - 150 г.

Яйца - 1 шт.

Мука - 400 г.

Читайте такжеСочный ароматный шашлык: 5 рецептов любимого блюда, советы по выбору мяса и видам маринадаМолоко и кефир смешать и подогреть до комнатной температуры. Вмешать в молочную смесь дрожжи. Вбить яйцо и ложку сахара. Перемешать тесто и влить масло. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить тесто на час. Яблоки натереть на крупной терке и смешать с остальным сахаром.

Тесто разделать на одинаковые куски и раскатать в шарики. Каждый пончик наполнить яблочной начинкой и защипнуть. Сформированные пончики оставить на 10 минут и обжарить в сковороде с большим количеством масла. Готовые пончики выложить на салфетку, чтобы стек жир.

Салат с яблоком и ветчиной

Морковь - 2 шт.

Ветчина - 300 г.

Свежий огурец - 2 шт.

Яблоко - 1 шт.

Консервированный горошек - 250 г.

Майонез.

Морковь отварить до готовности (30 минут), остудить и очистить. Ветчину, огурцы, очищенные яблоки и морковь нарезать кубиками. Перемешать ингредиенты, добавить горошек, посолить и заправить майонезом.

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Автор: Екатерина Пулатова