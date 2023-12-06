Известный повар рассказывает, как готовить "Захер" - торт, который получится даже у новичков.

Торт "Захер" впервые был приготовлен в Францем Захером еще в 1832 году, и с тех пор завоевал первые места в рейтинге самых вкусных тортов. Однако кулинары всего мира придумывают свои варианты этого угощения, и Мэри Бэрри - не исключение. УНИАН выяснил, как элементарно сделать "Захер" - рецепт удивит своей простотой.

Шоколадный торт "Захер" - рецепт от шеф-повара

Ингредиенты для теста:

140 г простого шоколада;

140 г размягченного сливочного масла;

115 г сахарной пудры;

0.5 ч.л ванильного экстракта;

5 куриных яиц;

85 г молотого миндаля;

55 г просеянной муки.

Ингредиенты для глазури:

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6 с.л абрикосового джема;

140 г шоколада;

200 мл сливок;

25 г молочного шоколада.

Запоминайте, как готовится торт "Захер" - оригинальный рецепт.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом глубокую круглую форму для торта диаметром 23 см, затем застелите дно пергаментной бумагой. Разломайте шоколад на кусочки, осторожно растопите в миске, поставленной над кастрюлей с горячей водой, периодически помешивая, затем слегка остудите. Взбейте масло в миске до тех пор, пока оно не станет совсем мягким, затем постепенно добавляйте сахар, пока смесь не станет легкой и воздушной. Добавьте остывший шоколад и ванильный экстракт и еще раз взбейте. Добавьте яичные желтки, затем молотый миндаль и просеянную муку. На этом этапе смесь будет довольно густой.

В отдельной миске взбейте яичные белки, пока они не станут плотными, но не сухими. Добавьте примерно одну треть к шоколадной смеси и энергично перемешайте. Аккуратно добавьте оставшиеся яичные белки. Вылейте смесь в подготовленную форму и выровняйте поверхность.

Выпекайте в духовке около 45-50 минут, или пока корж не поднимется вверх и не начнет пружинить при легком нажатии пальцем. Оставьте остывать в форме на несколько минут, затем переверните, снимите бумагу и позвольте торту остыть на решетке.

Чтобы приготовить начинку, нагрейте абрикосовый джем в небольшой кастрюле, а затем равномерно смажьте верх и бока холодного пирога. Дождитесь загустения. Сделайте глазурь, разломав шоколад на кусочки. Нагрейте сливки до горячего состояния, снимите с огня и добавьте шоколад. Перемешивайте, пока шоколад не растает, затем остудите до вязкой консистенции. Вылейте глазурь в центр торта. Аккуратно распределите его сверху и по бокам и дайте застыть.

Далее разломайте молочный шоколад на кусочки, затем осторожно растопите его в миске, поставленной над кастрюлей с горячей водой. Выложите ложкой в ​​небольшой бумажный пакет для глазури или полиэтиленовый пакет и отрежьте уголок. Напишите "Захер" сверху и дайте застыть.

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