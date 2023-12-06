Торт "Захер" впервые был приготовлен в Францем Захером еще в 1832 году, и с тех пор завоевал первые места в рейтинге самых вкусных тортов. Однако кулинары всего мира придумывают свои варианты этого угощения, и Мэри Бэрри - не исключение. УНИАН выяснил, как элементарно сделать "Захер" - рецепт удивит своей простотой.
Шоколадный торт "Захер" - рецепт от шеф-повара
Ингредиенты для теста:
- 140 г простого шоколада;
- 140 г размягченного сливочного масла;
- 115 г сахарной пудры;
- 0.5 ч.л ванильного экстракта;
- 5 куриных яиц;
- 85 г молотого миндаля;
- 55 г просеянной муки.
Ингредиенты для глазури:
- 6 с.л абрикосового джема;
- 140 г шоколада;
- 200 мл сливок;
- 25 г молочного шоколада.
Запоминайте, как готовится торт "Захер" - оригинальный рецепт.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом глубокую круглую форму для торта диаметром 23 см, затем застелите дно пергаментной бумагой. Разломайте шоколад на кусочки, осторожно растопите в миске, поставленной над кастрюлей с горячей водой, периодически помешивая, затем слегка остудите. Взбейте масло в миске до тех пор, пока оно не станет совсем мягким, затем постепенно добавляйте сахар, пока смесь не станет легкой и воздушной. Добавьте остывший шоколад и ванильный экстракт и еще раз взбейте. Добавьте яичные желтки, затем молотый миндаль и просеянную муку. На этом этапе смесь будет довольно густой.
В отдельной миске взбейте яичные белки, пока они не станут плотными, но не сухими. Добавьте примерно одну треть к шоколадной смеси и энергично перемешайте. Аккуратно добавьте оставшиеся яичные белки. Вылейте смесь в подготовленную форму и выровняйте поверхность.
Выпекайте в духовке около 45-50 минут, или пока корж не поднимется вверх и не начнет пружинить при легком нажатии пальцем. Оставьте остывать в форме на несколько минут, затем переверните, снимите бумагу и позвольте торту остыть на решетке.
Чтобы приготовить начинку, нагрейте абрикосовый джем в небольшой кастрюле, а затем равномерно смажьте верх и бока холодного пирога. Дождитесь загустения. Сделайте глазурь, разломав шоколад на кусочки. Нагрейте сливки до горячего состояния, снимите с огня и добавьте шоколад. Перемешивайте, пока шоколад не растает, затем остудите до вязкой консистенции. Вылейте глазурь в центр торта. Аккуратно распределите его сверху и по бокам и дайте застыть.
Далее разломайте молочный шоколад на кусочки, затем осторожно растопите его в миске, поставленной над кастрюлей с горячей водой. Выложите ложкой в небольшой бумажный пакет для глазури или полиэтиленовый пакет и отрежьте уголок. Напишите "Захер" сверху и дайте застыть.