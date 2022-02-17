Надоели старые рецепты, но хочется чего-то вкусненького? Такого вы точно еще не пробовали! Как приготовить оригинальный десерт из гречки – читайте на УНИАН.

Превосходный десерт можно приготовить даже из гречки!

Причем дома можно готовить не хуже, чем в ресторанах, а иногда и намного вкуснее и интереснее, используя при этом только доступные ингредиенты, подчеркивает Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group.

Вам понадобится:

гречневая крупа - 130 г;

молоко - 320 г;

мед - 60 г;

сливочное масло - 20 г;

оливковое или подсолнечное масло - 5 г;

соль - 1 г;

сахар - 50 г.

Как готовить:

В небольшую кастрюльку нужно насыпать 100 г гречки, залить ее стаканом воды, добавить щепотку соли и влить 270 г молока. Варить 15-20 минут на медленном огне, иногда перемешивая. Она будет готова, когда приобретет консистенцию густой каши. А на вкус будет как будто немного переварена. Пока гречка в кастрюле готовится, можно приготовить гречневый попкорн. На большой огонь нужно поставить сковороду, налить в нее масло и через минуту, когда сковородка нагреется, высыпать в него 30 грамм крупы, тщательно перемешать и накрыть крышкой. За несколько минут, когда станет слышен характерный звук от вскрытия зерен, можно проверить — если раскрылись, пора выключать. Далее в вареную гречку стоит добавить мед, сливочное масло и тщательно перемешать. Охладить. Лайфхак : чтобы каша быстрее остыла, стоит сразу пересыпать ее в другую емкость.. Предпоследний шаг: мусс из молока и сахара. Поставьте кастрюлю на большой огонь, насыпьте в нее сахар и налейте 50 г молока. Варить смесь нужно несколько минут, тщательно перемешивая, пока сахар не растворится. Как только мусс начнет менять цвет на желтоватый, время выключать. Осталось собрать десерт: на дно бокала нужно высыпать столовую ложку гречневого попкорна, на него сверху выложить гречневую кашу, наполнив ¾ стакана. А сверху украсить муссом из молока и сахара — на 1 бокал 1 столовая ложка или по вкусу, если хочется более или менее сладкий десерт. Посыпать сверху снова гречневым попкорном и поставить в холодильник остывать.

Очень простой и очень вкусный гречневый десерт готов!

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