Готовится это лакомство из теста и сгущенки, а окрашивается с помощью овощных красителей.

Многим выросшим в Советском Союзе людям знаком десерт в форме персика с нежным тестом и сгущенкой. Сейчас это пирожное редко можно найти в кондитерских. А ведь так хочется вновь испытать тот родной вкус, который возвращает нас в детство. Готовится десертный "персик" несложно и из доступных ингредиентов. Привлеките к процессу приготовления десерта детей - им точно будет весло. А когда румяные "персики" будут готовы - соберите дома большую компанию и вместе вспомните детство.

Пирожное "персик" со сгущенкой

Для теста:

Мука - 3 стакана.

Сливочное масло - 80 грамм.

Яйца - 2 шт.

Сметана - 2 ст.л.

Сахар - 1 стакан.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Ванилин - на кончике ножа.

Для начинки:

Варёное сгущённое молоко - 1 банка.

Миндаль – 7-12 шт.

Для декора:

Морковь – 1 шт.

Свекла - 1 шт.

Сахар.

Мята.

Яйца взбить миксером с сахаром, добавить сметану, ванилин и нагретое до комнатной температуры масло. Взбить миксером до однородности, всыпать 1 стакан муки и разрыхлитель и взбить ещё раз. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Противень застелить пергаментной бумагой. Тесто разделить на одинаковые кусочки и скатать шарики размером в половину персика. Выложить их на противень и слега придавить сверху. Духовку разогреть до 190°C и выпекать пирожные 15 минут.

Чайной ложкой снизу вынуть сердцевину теста, чтобы получилось углубление для начинки. Каждую половинку "персика" наполнить сгущенкой и смазать края, чтобы они легко скрепились друг с другом. В одну из половинок положить миндаль. Слепить половинки "персика" в целое пирожное. Из свеклы и моркови выдавить сок.

Каждое пирожное полностью обмакнуть в морковный сок и оставить на 3 минуты, затем наполовину обмакнуть в свекольный сок. После этого обвалять "персики" в сахаре. Оставить пирожное обсыхать на 30 минут и подавать к столу. Для имитации листьев украсить пирожное мятой.

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Автор: Екатерина Пулатова