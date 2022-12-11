Диетологи утверждают, что свекла - очень полезный овощ, в котором много витамином и необходимых микроэлементов.

До Нового года 2023 осталось чуть меньше месяца. Учитывая сложную экономическую ситуацию и войну в Украине, каждый украинец ищет бюджетный вариант праздничного стола.

Предлагаем вам приготовить свекольную закуску, которая в силу своей простоты и изысканности станет изюминкой на вашем новогоднем празднике.

Закуска из свежей свеклы: рецепт

Делимся с вами рецептом бомбической свекольной закуски на Новый год.

Ингредиенты

Плавленый сыр - упаковка

Козий сыр мягкий - упаковка

Свёкла - запечённая в духовке до готовности - 2 шт.

Чернослив - 10-12 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика

Фисташки (измельчённые) - 100 гр.

Процесс приготовления

Размешайте вилкой 2 вида сыра. Добавьте нарезанный мелко чернослив (если он твердый, замочите его в горячей воде на 10 мин).

Раздавите чеснок и хорошо перемешайте всё.

По желанию добавьте молотый черный перец.

Очистите запеченную свеклу и нарежьте ее тонкими слайсами (можно использовать тёрку для слайсов). На каждую половинку свекольного кружочка выкладываем сырную смесь по 1-2 ч.л. Накрываем второй половинкой и обмакиваем сырную начинку в фисташках.

Выкладываем на тарелку и наслаждаемся вместе с друзьями или родными этой невероятно вкусной закуской! Приятного аппетита!

Диетологи утверждают, что свекла - очень полезный овощ, в котором много витамином и необходимых микроэлементов. Готовьте из свеклы разнообразные блюда - от салатов до блинчиков, соусов и супов, и вы получите полезные и вкусные закуски.

Кроме того, можно приготовить салат из свеклы на зиму - пальчики оближешь! Уверены, что заготовки из свеклы на зиму станут отличной альтернативной свежему овощу.

Свекольная заправка на зиму: видео

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