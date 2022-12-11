До Нового года 2023 осталось чуть меньше месяца. Учитывая сложную экономическую ситуацию и войну в Украине, каждый украинец ищет бюджетный вариант праздничного стола.
Предлагаем вам приготовить свекольную закуску, которая в силу своей простоты и изысканности станет изюминкой на вашем новогоднем празднике.
Закуска из свежей свеклы: рецепт
Делимся с вами рецептом бомбической свекольной закуски на Новый год.
Ингредиенты
- Плавленый сыр - упаковка
- Козий сыр мягкий - упаковка
- Свёкла - запечённая в духовке до готовности - 2 шт.
- Чернослив - 10-12 шт.
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Фисташки (измельчённые) - 100 гр.
Процесс приготовления
Размешайте вилкой 2 вида сыра. Добавьте нарезанный мелко чернослив (если он твердый, замочите его в горячей воде на 10 мин).
Раздавите чеснок и хорошо перемешайте всё.
По желанию добавьте молотый черный перец.
Очистите запеченную свеклу и нарежьте ее тонкими слайсами (можно использовать тёрку для слайсов). На каждую половинку свекольного кружочка выкладываем сырную смесь по 1-2 ч.л. Накрываем второй половинкой и обмакиваем сырную начинку в фисташках.
Выкладываем на тарелку и наслаждаемся вместе с друзьями или родными этой невероятно вкусной закуской! Приятного аппетита!
Диетологи утверждают, что свекла - очень полезный овощ, в котором много витамином и необходимых микроэлементов. Готовьте из свеклы разнообразные блюда - от салатов до блинчиков, соусов и супов, и вы получите полезные и вкусные закуски.
Кроме того, можно приготовить салат из свеклы на зиму - пальчики оближешь! Уверены, что заготовки из свеклы на зиму станут отличной альтернативной свежему овощу.