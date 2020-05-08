В настоящее время к Зверобой не применяется никаких мер пресечения – адвокат

6 февраля Марусе Зверобой во время допроса в ГБР вручили уведомление о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента.

Следственная судья Печерского районного суда Киева вернула прокурору ходатайство о продлении меры пресечения волонтеру Марусе Зверобой (Елене Беленькой), которая является подозреваемой в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента.

Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Андрей Писаренко.

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"Даже Печерский суд начал о чем-то догадываться. Сегодня (7 мая - УНИАН) следственная судья Печерского суда (Галина Матийчук - УНИАН) вернула прокурору ... ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Марусе Зверобой", - написал он.

По словам адвоката, таким образом, в настоящее время к Зверобой не применяется никаких мер пресечения.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках жизни главы государства.

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

"Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

6 февраля Марусе Зверобой во время допроса в ГБР вручили уведомление о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента.

12 февраля сообщение о подозрении вручили Федине.

10 февраля Печерский райсуд Киева применил к Марусе Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства с необходимостью носить электронный браслет.

10 марта суд применил к Федыне меру пресечения в виде личного обязательства.