Сержанта Евгения Курасова убил снайперский выстрел вблизи села Пески.

8 июля из-за вражеского обстрела на Донбассе, недалеко от села Пески, погиб один украинский военный. 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского рассказала, что погибшему военному было всего 24 года.

Об этом командование и личный состав мотопехотной бригады сообщили в Facebook.

Погибший Курасов Евгений Александрович был заместителем командира боевой машины, наводчиком и оператором механизированного взвода механизированной роты воинской части А4532. На Донбасс военный приехал из села Локня Сумской области.

Читайте такжеКива вступил в перепалку с ветераном АТО в элитном отеле Турции (видео)"Причина гибели - ведение снайперского огня противником. Ранения были несовместимы с жизнью. Дома 24-х летнего военнослужащего ждала жена с ребенком. Командование и личный состав 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана И. Выговского выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким товарищам погибшего. Светлая память и спокойствие.. Герои в наших сердцах", - указано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, боевики резко увеличили обстрелы на Донбассе. В течение 8 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Автор: Полина Кузенко