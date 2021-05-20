Также у здания ГП собираются представители СМИ.

У проходной государственного предприятия "Антонов" со стороны улицы Туполева продолжается митинг ряда общественных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, всего собралось около 50 человек - представителей политической партии "Демократична сокира", движений "Free Riff", "Free - dr. Kuzmenko", а также движения сопротивления капитуляции.

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Они держат в руках таблички с вопросами к президенту Украины Владимира Зеленского, в частности: "Зачем нужен Зеленский, если руководит Ермак?", "Какова ваша доля незаконного копания янтаря?", "Как там "перемирие" на Донбассе?", "Что там по Медведчуку, сидит?».

Участники акции надеются, что все эти вопросы поставят Зеленскому журналисты, аккредитованные на пресс-конференцию президента.

Вход в проходной охраняет несколько десятков спецназовцев бывшего "Беркута". Ситуация пока спокойная.

Пресс-конференция Зеленского: что известно

В четверг, 20 мая, глава государства Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на президентском посту.

Начнется мероприятие в 12:00 по киевскому времени. Оно пройдет на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.

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Автор: Дмитрий Хилюк