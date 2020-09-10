Лидеры Украины и Германии также рассмотрят решения, которые были приняты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 сентября, проведет телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по ситуации на Донбассе и состоянию выполнения договоренностей, достигнутых во время последнего саммита «нормандского формата» в Париже.

Об этом сообщил источник в Офисе президента.

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По словам источника, лидеры Украины и Германии обсудят ситуацию на Донбассе и принятые решения в рамках Трехсторонней контактной группы, на которой участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе н.п. Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

Зеленский и Меркель также рассмотрят состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время последнего саммита «нормандского формата» в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

В ОП отметили, что Меркель поддерживает инициативы Украины по продвижению на пути мирного урегулирования на Донбассе.

Ситуация в районе Шум: что происходит

Ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право устранить указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся.

Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

На заседании ТКГ 9 сентября участники консультаций договорились о "совместном инспектировании" в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ. Информацию об этом впоследствии подтвердил Леонид Кравчук.

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Автор: Константин Гончаров